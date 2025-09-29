Conquista a las mujeres que les apasionan el caos maravilloso

El diseño de KAOS se caracteriza por su patrón de formas abstractas y colores vibrantes, que se combinan para crear un efecto visual único y dinámico. Este patrón ha sido utilizado en una amplia gama de productos, convirtiéndose en un símbolo de la marca.

Proveniente de una familia olfativa floral, frutal y amaderada, es una fragancia que despliega las facetas naturales y chispeantes de la bergamota, que acompañan el carácter efervescente y vibrante del limón. Un frescor seductor, animado por un toque de pera y frutos rojos, envuelve a la composición de coloridos reflejos y contrastes.

En el corazón, la unión de dos elegantes flores crea una moderna sensualidad femenina: las ricas facetas del jazmín Sambac se fusionan con el soplo floral de los pétalos de rosa, el melocotón aporta una dimensión aterciopelada, realzando la fragancia con sus delicados y sedosos tonos afrutados y finalmente, el magnetismo de las maderas blancas contrasta con la delicadeza del musgo cristalino y el toque de praliné.

Rosa Tous cuenta cómo surgió el diseño, de su creación tan sorprendente como fortuita, “En el año 2000 trabajando en nuevas colecciones, teníamos un diseño que llamábamos Mil Osos. Cuando mi madre estaba haciendo un patrón con el equipo, la impresión salió deformada. Entonces dijo: ‘Esto es un caos maravilloso’. Y así nació la colección KAOS”.

Este diseño, fresco, divertido y apetecible, es el protagonista de las colecciones más vendidas de TOUS, y que ahora está en Fetiche para descubrir a la mujer guatemalteca KAOS que se define como:

Espontanea : Porque es así, sin complejos, ¡un torbellino de creatividad! En el caos se encuentra a sí misma.

: Porque es así, sin complejos, ¡un torbellino de creatividad! En el caos se encuentra a sí misma. Audaz : Sin miedo a salir de su zona de confort para asumir nuevos retos y todo lo que se le ponga por delante.

: Sin miedo a salir de su zona de confort para asumir nuevos retos y todo lo que se le ponga por delante. Optimista : Porque sabe que está en sus manos que las cosas salgan bien, y, si salen mal, ¡no pasa nada!

: Porque sabe que está en sus manos que las cosas salgan bien, y, si salen mal, ¡no pasa nada! Creativa: Y compleja, no hay mix & match que se le resista. El buen gusto lo lleva en el alma.

El frasco de líneas limpias y rectas cede el protagonismo al diseño más icónico de TOUS. Las formas de KAOS presentes en el vidrio se revelan en un equilibrio geométrico perfecto.

El estuche emula las formas redondeadas del KAOS presentes en el frasco, y el logo en stamping negro resalta sobre el color PinKaos. El logo de TOUS destaca en el tapón, gracias a su relieve y efecto glossy. Al igual que el frasco, se viste con el color PinKaos, aportando un toque divertido.