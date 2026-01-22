Consolidan su regreso al mercado global benchmark

La transacción registró una demanda excepcional por parte de la comunidad inversionista internacional, registrando un libro de órdenes superior a US$9,300 millones, equivalente a 4.7 veces el monto emitido, el mayor también en la historia del BCIE. La operación contó con la participación de más de 130 inversionistas de los cinco continentes, incluyendo 35 cuentas nuevas, entre Bancos Centrales, Instituciones Oficiales, Multilaterales y gestores de activos Tier 1, todos enfocados en emisores de la más alta calidad crediticia como el BCIE.

La emisión, estructurada bajo el formato 144A/Reg S, representa la operación de mayor tamaño ejecutada por el BCIE y refleja una tendencia sostenida de crecimiento de sus emisiones benchmark. Este logro se enmarca en un plan de fondeo que acompaña el crecimiento orgánico de su hoja de balance y fortalece su posicionamiento como emisor recurrente y de referencia en los mercados globales.

Lo anterior, ha sido reforzado por una mejora significativa en su perfil crediticio, reflejada en el reciente repunte de sus calificaciones de riesgo, tras seis años sin movimiento, alcanzando “AA+” con S&P y JCR (desde “AA”), luego de cinco acciones positivas en menos de un año, así como una perspectiva positiva en su calificación “Aa3” con Moody’s.

“Nos enorgullece el exitoso e histórico retorno del BCIE al mercado global benchmark, el cual, confirma una vez más la reciente optimización de nuestro perfil crediticio que resulta de la efectividad de la renovada Estrategia Financiera que venimos implementando y que potencia nuestra posición como un emisor referente a nivel global. Las condiciones alcanzadas reflejan los esfuerzos del Banco por optimizar su costo de fondeo y trasladar estas eficiencias a los países miembros mediante menores tasas de interés, que nos permiten continuar apoyando de manera contundente el desarrollo sostenible”, expresó Gisela Sánchez, presidente ejecutiva del BCIE.

Este respaldo contundente permitió alcanzar condiciones históricamente competitivas, con una compresión significativa desde los niveles iniciales de precio (IPTs) de MS+57pbs, hasta MS+52pbs en la guía (guidance), cerrando finalmente en MS+49pbs al lanzamiento. Durante todo el proceso, el libro de órdenes continuó creciendo tanto en volumen como en la calidad de las cuentas, permitiendo cerrar la emisión en niveles incluso más favorables que los observados en el mercado secundario de la curva del BCIE y de sus pares comparables.

En línea con su Estrategia Institucional 2025–2029, esta operación constituye además el mayor bono social/sostenible emitido por un Banco Multilateral de Desarrollo (BMD) de América Latina, reafirmando el liderazgo del BCIE como uno de los emisores con mayor trayectoria a nivel global en la colocación de deuda ASG (ambiental, social y de gobernanza). Los recursos obtenidos serán destinados a financiar proyectos sociales y ambientales elegibles conforme al Marco de Bonos Sostenibles del BCIE, en sectores prioritarios como educación, salud, desarrollo social y conectividad, contribuyendo de manera directa al desarrollo económico, social y ambiental de los países miembros.

Esta emisión reafirma la sólida confianza de los inversionistas en la gestión del BCIE como el motor de transformación positiva de la región, sustentada en un manejo estratégico, prudente y conservador de sus finanzas, respaldado por la excelencia operativa y la rigurosidad técnica que caracterizan a la Institución.