Vida Empresarial
Consolidan una gestión empresarial enfocada en la generación de valor sostenible
EPM Guatemala, integrado por ocho compañías del sector eléctrico y áreas afines, vinculadas a la organización multilatina Grupo EPM, cuya casa matriz se ubica en la ciudad de Medellín, Colombia, presentaron su sexto Informe de Sostenibilidad, documento que recoge los principales resultados 2025 que evidencian sus significativos avances en materia económica, social, ambiental y de gobernanza.
Durante 2025, EPM Guatemala consolidó una operación robusta y resiliente en sus negocios de distribución, transmisión y comercialización de energía. En este contexto, EEGSA superó los 1.58 millones de clientes y mantuvo una cobertura eléctrica superior al 99 %, mientras que COMEGSA registró una demanda de 5,023 GWh.
Por su parte, TRELEC fortaleció la confiabilidad del sistema eléctrico mediante una infraestructura integrada por cerca de 85 subestaciones y más de 800 kilómetros de líneas de transmisión.
La actividad reunió a representantes del estado, cuerpo diplomático, sector eléctrico, entidades financieras, organizaciones especializadas en sostenibilidad, gremios empresariales y aliados estratégicos, quienes conocieron de primera mano los logros de una gestión orientada a generar valor para los clientes, los territorios y Guatemala.
El informe también resalta avances relevantes en sostenibilidad ambiental. La organización alcanzó un 97 % en su Índice de Gestión Ambiental Empresarial, superando la meta corporativa, incrementó el uso de energía proveniente de fuentes renovables y redujo sus emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo así a la transición energética y a los esfuerzos de descarbonización del país.
En el ámbito social y de gobernanza, EPM Guatemala continuó fortaleciendo su gestión ética, promovió el desarrollo de su talento humano y consolidó espacios de diálogo y relacionamiento con distintos sectores de la sociedad, reafirmando su compromiso con una gestión transparente, responsable y orientada a la creación de valor sostenible.
La presentación de este sexto Informe de Sostenibilidad constituye un ejercicio clave de rendición de cuentas y transparencia, que permite compartir con sus grupos de interés los resultados, desafíos y oportunidades que guían la gestión de EPM Guatemala, en línea con su propósito de contribuir al bienestar y desarrollo de los territorios donde opera.
Para conocer más sobre nuestro informe, adjuntamos el resumen ejecutivo para su lectura. Informe completo puede ser consulta en https://epmguatemala.com/wp-content/uploads/2026/06/Informe-de-Sostenibilidad-EPM-Guatemala-2025.pdf