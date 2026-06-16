Consolidan una gestión empresarial enfocada en la generación de valor sostenible

Durante 2025, EPM Guatemala consolidó una operación robusta y resiliente en sus negocios de distribución, transmisión y comercialización de energía. En este contexto, EEGSA superó los 1.58 millones de clientes y mantuvo una cobertura eléctrica superior al 99 %, mientras que COMEGSA registró una demanda de 5,023 GWh.

Por su parte, TRELEC fortaleció la confiabilidad del sistema eléctrico mediante una infraestructura integrada por cerca de 85 subestaciones y más de 800 kilómetros de líneas de transmisión.

Mario Alberto Naranjo, líder de EPM Guatemala. Foto Prensa Libre: Sergio Muñoz

La actividad reunió a representantes del estado, cuerpo diplomático, sector eléctrico, entidades financieras, organizaciones especializadas en sostenibilidad, gremios empresariales y aliados estratégicos, quienes conocieron de primera mano los logros de una gestión orientada a generar valor para los clientes, los territorios y Guatemala.

El informe también resalta avances relevantes en sostenibilidad ambiental. La organización alcanzó un 97 % en su Índice de Gestión Ambiental Empresarial, superando la meta corporativa, incrementó el uso de energía proveniente de fuentes renovables y redujo sus emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo así a la transición energética y a los esfuerzos de descarbonización del país.

En el ámbito social y de gobernanza, EPM Guatemala continuó fortaleciendo su gestión ética, promovió el desarrollo de su talento humano y consolidó espacios de diálogo y relacionamiento con distintos sectores de la sociedad, reafirmando su compromiso con una gestión transparente, responsable y orientada a la creación de valor sostenible.

La presentación de este sexto Informe de Sostenibilidad constituye un ejercicio clave de rendición de cuentas y transparencia, que permite compartir con sus grupos de interés los resultados, desafíos y oportunidades que guían la gestión de EPM Guatemala, en línea con su propósito de contribuir al bienestar y desarrollo de los territorios donde opera.

Para conocer más sobre nuestro informe, adjuntamos el resumen ejecutivo para su lectura. Informe completo puede ser consulta en https://epmguatemala.com/wp-content/uploads/2026/06/Informe-de-Sostenibilidad-EPM-Guatemala-2025.pdf