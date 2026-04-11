Convierte las compras corporativas en millas para viajes de la empresa

“En BAC creemos firmemente que las empresas son el motor del crecimiento y el desarrollo económico de la región. Por eso, junto a nuestros socios Lifemiles y Visa, desarrollamos la tarjeta de crédito Lifemiles Empresarial Visa de BAC, una solución diseñada para potenciar el crecimiento de las pymes y empresas mediante beneficios como la acumulación de millas, seguros de viaje y acceso a salas VIP, entre otros.” añadió José Carlos Barrios, VP de Personas, Pymes y Medios de Pago de BAC Guatemala.

Visa, aporta a esta alianza su experiencia en el desarrollo de soluciones seguras, innovadoras y diseñadas para potenciar el crecimiento del segmento empresarial. Con una red que conecta millones de comercios en el mundo y un enfoque centrado en la eficiencia y la digitalización de los pagos, Visa fortalece esta propuesta regional al integrar capacidades que facilitan la gestión financiera de las empresas y respaldan su expansión en mercados cada vez más dinámicos.

“Actualmente contamos con alianzas con más de 25 bancos en 11 países. Hoy nos llena de orgullo lanzar, junto a nuestros aliados, nuestra primera tarjeta empresarial regional BAC Lifemiles, con la que ratificamos nuestro compromiso de ser un aliado estratégico para nuestros clientes y estar presentes en su día a día. A través de esta herramienta financiera, las empresas podrán convertir sus gastos corporativos en un retorno directo para su negocio, optimizando su gestión y acercándose de forma más eficiente a sus viajes corporativos”, señaló Jaime Manso, VP Senior de Loyalty & Lifemiles.

El valor de esta tarjeta se materializa rápidamente en beneficios concretos. En un escenario típico de empresas con viajes regionales frecuentes, la acumulación de millas permite financiar desplazamientos adicionales para reuniones, convenciones o nuevas oportunidades comerciales, sin comprometer el flujo de caja y optimizando el presupuesto de viáticos.

“En Visa comprendemos las necesidades del segmento empresarial, donde la eficiencia, la seguridad y la innovación son fundamentales; por eso desarrollamos una propuesta de valor robusta que combina beneficios financieros y ventajas para los viajes de negocios, asegurando que cada desplazamiento genere valor. Estamos plenamente comprometidos con impulsar el crecimiento del sector empresarial, fortaleciendo nuestra oferta de la mano de BAC y Lifemiles para llevar los negocios de nuestros clientes aún más lejos”, dijo, Juan Pablo Taylor, Gerente General de Visa Guatemala, Honduras y El Salvador.

A diferencia de las tarjetas personales, esta nueva propuesta permite a las compañías:

Separar claramente gastos y beneficios: las millas se acumulan en un número de Socio Empresarial, evitando la dispersión de beneficios individuales.

Millas de bienvenida: Si las empresas cumplen con el reto de consumo establecido, se les otorgará un bono de millas de bienvenida.

Convertir el gasto operativo en ahorro: por cada dólar de consumo, las empresas acumulan una milla, y por cada dólar en compras en Avianca 2 millas. Este beneficio puede ser canjeado por tiquetes aéreos en Avianca y aerolíneas de Star Alliance.

Ganar control y trazabilidad: mediante la plataforma lifemilesempresas.com, las compañías pueden asignar roles específicos (Administrador, Operativo y Auditor), fortaleciendo la transparencia en la emisión de boletos.

Cómo solicitar la tarjeta: Las empresas interesadas pueden solicitar la tarjeta a través de su ejecutivo de BAC. Una vez activa, la redención de millas se gestiona de forma autónoma y digital, con la misma facilidad del portal tradicional de Lifemiles y sujeta a la disponibilidad del programa.

Más beneficios: Al estar respaldado por VISA las tarjetas tienen beneficios adicionales como seguro de accidentes de viajes, seguro de alquiler de autos y entradas a salas VIP, entre otros.

“Con Lifemiles Empresas, convertimos el gasto corporativo en millas para la compañía, con control, trazabilidad y redención a través de una plataforma digital, para hacer más eficiente cada viaje de negocio. Invitamos a las empresas de la región a sumarse y empezar hoy mismo a transformar sus compras en nuevas oportunidades de viaje”, concluyó Diego Lipschitz, Director Comercial de Lifemiles.