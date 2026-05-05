Crecimiento en nutrición para mascotas a través de alianza estratégica

Este Joint Venture o empresa conjunta, integra la experiencia de Grupo Bios en la categoría de alimentos premium para mascotas, con la presencia regional, infraestructura y conocimiento de mercado de CMI Alimentos; consolidando una operación conjunta para fortalecer el desarrollo de esta categoría en Centroamérica y el Caribe.

Como parte de esta estructura, la operación contempla la distribución en República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, así como la integración de marcas al portafolio en Guatemala, El Salvador y Honduras.

“En CMI entendemos el crecimiento como la capacidad de anticipar oportunidades y desarrollarlas con visión de largo plazo. Esta alianza con Grupo Bios refleja nuestra forma de hacer empresa: trabajar junto a quienes comparten nuestros valores, nuestro propósito y nuestro compromiso con el desarrollo de la región”, expresó Juan José Gutiérrez, presidente Chairman de CMI Alimentos.

Como parte de esta alianza, CMI incorpora al portafolio regional marcas de Grupo Bios como Vivance, Nutriss, Ringo, Mirringo y Filpo, que complementan las marcas actuales de CMI Alimentos: Rufo, Alimiau, Rambocan y Alimax, ampliando así su propuesta de valor en nutrición para mascotas en la región.

Ambas compañías, reconocidas por su origen familiar, su compromiso con la sostenibilidad y su enfoque en la innovación, continúan así una estrategia de crecimiento basada en alianzas que promueven inversión, competitividad y desarrollo en los países donde operan.

“Esta alianza representa un paso firme en nuestra estrategia de crecimiento regional. La complementariedad entre ambas organizaciones nos permite fortalecer nuestra propuesta de valor, ampliar el alcance del portafolio y seguir consolidando nuestra presencia en una categoría con alto potencial de desarrollo en Centroamérica y el Caribe”, finalizó Daniel Maldonado, CEO Latam de CMI Alimentos.