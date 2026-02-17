Crecimiento exitoso, sostenido con expansión regional sólida

Este incremento equivale a 24,479 visitantes adicionales en un solo mes y confirma que enero 2026 inició el año con crecimiento sostenido y expansión regional sólida

Estos resultados confirman que Guatemala se consolida como un destino seguro, confiable y competitivo en la región, con atractivos turísticos operando con normalidad y con una oferta diversa que integra cultura viva, naturaleza, patrimonio y hospitalidad.

“Agradezco mucho el interés que hay sobre el turismo hoy en día, el sector está llamando la atención porque los resultados son evidentes y, creo que es un buen momento para agilizar y fortalecer la manera en que se gestiona el turismo. Tenemos una red de mesas de los sectores turísticos departamentales, gente que está en las trincheras del turismo todos los días que han sido escuchados en la elaboración del Plan Maestro, presentado hace unos meses”, expresó Harris Whitbeck, director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).

En 2024 el turismo internacional creció 15 %, mientras que en 2025 registró un incremento adicional del 11 %, consolidando una tendencia sostenida de recuperación y expansión del sector. Estos resultados demuestran estabilidad en la demanda, fortalecimiento de mercados clave y mayor posicionamiento del país en la región.

El dinamismo estuvo impulsado principalmente por los mercados de América del Centro y América del Norte. La región centroamericana representó el 62% de las llegadas y creció 15% interanual. América del Norte concentró el 24% del total y registró un aumento del 14%. Destacan los incrementos desde Honduras, México y Estados Unidos, mercados estratégicos para el país

En la presentación de los avances del turismo, el Inguat también presentó una iniciativa de ley que fortalezca la institución, que no cree capaz adicionales de burocracia y que agilice el trabajo de la institución, porque el turismo es ágil; y al mismo tiempo el Fondo para el Desarrollo de Infraestructura Turística (FODITUR).

“Somos conscientes que esta administración termina en dos años y queremos dejar sentadas las bases de un Inguat fortalecido, solido, moderno y ágil, que le pueda hacer frente a los cambios tan rápidos que se están dando en el turismo a nivel mundial”, finalizó Whitbeck.