Crecimiento global de smartphones con expansión del 55%

Su expansión internacional abarca múltiples regiones estratégicas con enfoques diferenciados. Mientras que, en Europa, la compañía mantiene una posición entre los cinco principales fabricantes en mercados clave gracias a productos como el HONOR Magic V5, en Medio Oriente y África, registró su mayor motor de crecimiento durante 2025, con expansiones de hasta el 252%.

Por otro lado, el Sudeste Asiático representa su próxima frontera de crecimiento, donde la compañía ha iniciado inversiones en manufactura local para mejorar su capacidad de respuesta regional, de la mano de Flagship Stores y la expansión de centros de servicio.

Esta expansión representa una transformación estructural significativa para HONOR, a principios de 2021, los envíos en mercados internacionales representaban menos del 10% del volumen global de la compañía, y para el tercer trimestre de 2025, esta cifra había aumentado a casi el 50%, marcando un punto de inflexión claro en la evolución del negocio.

Latinoamérica por su parte, se ha consolidado como el mercado de mayor volumen internacional para HONOR a nivel global, superando a otras regiones estratégicas para convertirse en uno de los principales bastiones de la marca fuera de China.

Los datos de Omdia revelan crecimientos exponenciales en mercados clave de LATAM: Brasil lidera con un impresionante 478% de crecimiento año contra año, seguido del Caribe con 122%, Ecuador con 89% y Centroamérica con 48%.

Estos resultados han permitido a HONOR alcanzar posiciones de liderazgo claras: actualmente ocupa el segundo lugar en Centroamérica con 20% de participación de mercado y el tercer puesto en Perú con 21% de participación. México, uno de los mercados más importantes en la región para la marca, mantiene 8% de participación, lo que posiciona a HONOR como el quinto fabricante más relevante del país.

El secreto detrás del éxito de HONOR es una estrategia que, a diferencia de otros competidores centrados en aumentar su participación en la gama de precios de entrada, se ha enfocado en ganar usuarios en el rango medio-premium, que se ubica entre los USD$300 y USD$499 dólares, donde actualmente se concentra el 23% de sus envíos en mercados internacionales, la proporción más alta entre los principales vendedores chinos, según el informe de Omdia.