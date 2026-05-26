Cuarta entrega de donativos a organizaciones que trabajan en favor del país

Este logro consolida a Puntos Verdes Promerica como el programa de lealtad de la Tarjeta de Crédito Jade, posicionándolo como un referente de banca con propósito en Guatemala. A través de este programa, los consumos de los tarjetahabientes generan Puntos Verdes Promerica, los cuales son donados anualmente para apoyar iniciativas que transforman vidas y promueven el bienestar sostenible de las comunidades.

A la fecha, el total de los aportes realizados durante estos cuatro años supera el millón de quetzales, consolidando un hito que refleja la alineación del Banco con sus valores institucionales y su visión de generar un impacto positivo en la sociedad.

“En Banco Promerica creemos que el crecimiento debe ir acompañado de un propósito. Por ello, a través de Puntos Verdes Promerica, logramos que la lealtad de nuestros clientes se convierta en una fuerza positiva que impulsa el bienestar social y la regeneración de nuestro entorno”, comentó Vladimir Rubin, Director de Banca de Personas.

Las organizaciones beneficiadas este 2026

• Amigos del Lago de Atitlán: dedicada desde 1990 a la conservación y rescate del Lago de Atitlán. El donativo permitirá continuar con la formación de 120 jóvenes en emprendimientos con impacto social y ambiental a través del Diplomado de liderazgo juvenil y ambiental de la Cuenca del Lago de Atitlán. Asimismo, apoyará la siembra de 1,000 metros lineales de tul en las orillas del lago, contribuyendo a reducir la contaminación y preservar la biodiversidad.

• Asociación Futuro Vivo: comunidad educativa y social liderada por las Hermanas Carmelitas de la Enseñanza Misioneras, trabaja desde hace 27 años transformando vidas a través de programas gratuitos de educación, nutrición, salud y acompañamiento familiar, beneficiando a niños, niñas y adolescentes en Ciudad de Guatemala y Cobán, Alta Verapaz. Este donativo permitirá fortalecer los programas de lectoescritura para 520 estudiantes, dotar de material educativo de calidad a las aulas, garantizar el transporte de 150 niños, niñas y adolescentes desde sus aldeas hasta el centro educativo ubicado en Samac, Alta Verapaz, y brindar atención de salud bucal a al menos 25 adolescentes, contribuyendo así a construir oportunidades reales de desarrollo y un futuro más digno para las comunidades atendidas.

• Junior Achievement Guatemala: fundación educativa con más de 38 años de trayectoria dedicada a formar y motivar a niños y jóvenes para su inserción exitosa al mundo laboral, el desarrollo de espíritu emprendedor y la educación financiera. El donativo fortalecerá programas como Domino Mis Cuentas, Socios por un Día, Visitando un Gerente y Yo Emprendo x Guate, beneficiando a miles de jóvenes guatemaltecos en todo el país.

• Fundación Puente: organización guatemalteca comprometida con la prevención de la desnutrición crónica infantil y el desarrollo integral de la primera infancia en comunidades rurales. Los recursos serán destinados a la implementación de huertos familiares y gallineros, promoviendo mejores condiciones de nutrición y sostenibilidad para las familias beneficiadas.

• Valle de los Ángeles: hogar con valores franciscanos que brinda atención integral a 186 niños y niñas en situación de vulnerabilidad, proporcionándoles educación, alimentación, salud, atención psicológica y formación técnica. Los fondos serán destinados al fortalecimiento de sus programas de salud y psicología, contribuyendo al bienestar integral de los menores.

Con esta nueva entrega, Banco Promerica reafirma su compromiso con una banca responsable y cercana. Al unir esfuerzos con estas instituciones, el Banco confirma que las alianzas estratégicas son esenciales para generar un impacto real, sumando acciones concretas que contribuyen a construir una mejor Guatemala.

Para más información sobre la Tarjeta de Crédito Jade y el programa Puntos Verdes Promerica, visite: www.bancopromerica.com.gt