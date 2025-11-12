Cuatro décadas transformando vidas con becas universitarias

Este logro es fruto del compromiso de los colaboradores de CMI y sus marcas, quienes con su trabajo generan un impacto positivo en la educación y en la sociedad, haciendo realidad su propósito corporativo: generar, con calidez familiar, oportunidades que cambian vidas.

"Nos llena de orgullo acompañar el esfuerzo y la trayectoria de más de 591 becados, quienes han demostrado que el talento, cuando se encuentra con una oportunidad, puede transformar vidas. Gracias a su dedicación, hoy muchos de ellos son profesionales que aportan soluciones desde distintos ámbitos de la sociedad, generando un impacto positivo y duradero en Guatemala y nuestra región. Ese es el legado que seguimos construyendo juntos desde la Fundación Juan Bautista Gutiérrez", comentó Juan José Gutiérrez, Presidente de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez y Presidente Chairman de CMI Alimentos.

En el proceso de selección de becados 2025, se recibieron más de 6,460 visitas y 1,107 jóvenes completaron el formulario para aplicar a una de las becas. Tras un riguroso y objetivo proceso, que incluyó pruebas de habilidades en matemáticas y lectura, evaluaciones académicas específicas y estudio socioeconómico, un Comité de Notables eligió finalmente a 50 jóvenes en Guatemala y 3 en Honduras.

Este proceso garantiza que la beca se otorgue a jóvenes que, además de demostrar un alto potencial académico y un firme compromiso personal, viven los valores corporativos REIR (Responsabilidad, Excelencia, Integridad y Respeto) y poseen una auténtica vocación de generar un impacto significativo en sus comunidades.

"Celebrar los primeros 40 años de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez es reafirmar nuestra convicción de que la educación es el motor del desarrollo. Impulsar la formación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas fortalece la capacidad de nuestra región para innovar y competir de manera sostenible. Desde la Fundación continuamos creando oportunidades que transforman el talento en conocimiento, progreso y futuro para nuestros países", expresó Felipe Bosch, Vicepresidente de FJBG y Presidente Chairman de CMI Capital.

Hasta la fecha, las oportunidades de estudio otorgadas por la Fundación han tenido cobertura en los 22 departamentos de Guatemala y recientemente en 4 departamentos de Honduras. EL 73% de las becas se han destinado a carreras de ingeniería y el 27% restante a licenciaturas en diversas disciplinas.

Actualmente, el 96% de nuestros becados que aún cursan estudios mantienen un promedio superior a 80 puntos. Entre los graduados, el 83% trabaja en empresas nacionales, multinacionales y en CMI, mientras que el 17% se encuentra trabajando o estudiando en el extranjero.

El Programa de Becas Universitarias de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez representa un compromiso integral con cada joven becado, que va mucho más allá del pago de la universidad. Al recibir la beca, se integran a la familia de la Fundación y, a lo largo de su carrera universitaria, cuentan con apoyo económico para sus gastos de estudio, acompañamiento académico, coaching y herramientas para fortalecer su carácter y liderazgo.

"Hoy hemos compartido historias que nos inspiran, sueños que comienzan a hacerse realidad y jóvenes que nos recuerdan que el futuro está lleno de posibilidades. En ellos vemos dedicación, excelencia, responsabilidad y un profundo deseo de superarse, y sabemos que con esa pasión y compromiso están listos para transformar su vida; y los sueños que hoy celebramos, se convertirán en realidades que harán de nuestro mundo un lugar mejor", finalizó Cristina Díaz, Directora Ejecutiva de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez.

Para más información del programa, visite la becas.fundacionjbg.org, si desea conocer más detalles de cada uno de los jóvenes becados, ingrese a: fundacionjbg.org/becados2026