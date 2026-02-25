De San Felipe, Retalhuleu a los estudios de grabación en la capital

La beca es impulsada por la Asociación Guatemalteca de Gestión de la Industria de Productores de Fonogramas y Afines (AGINPRO) y la Fundación Amigos del Arte (Fundadela), como parte de un proyecto que busca fortalecer la participación de mujeres en la producción musical, un espacio históricamente dominado por hombres.

Hace cinco años, Alejandra veía la producción musical como un sueño lejano. Desde San Felipe, Retalhuleu, sabía que el talento abundaba en el interior del país, pero no siempre las oportunidades.

“Hace unas semanas no sabía muy bien hacia dónde iba. Esta beca fue exactamente el impulso que necesitaba, soy una artista del interior, donde muchas veces las oportunidades son un poquito más limitadas. Esta beca no solo transforma mi camino, también me da herramientas para transformar el camino de mucha gente”, expresó Alejandra.

La ganadora agregó que es consciente de que su logro representa algo más grande, la posibilidad de descentralizar el arte y demostrar que, desde el interior del país, también se puede construir industria musical.

“Cada vez hay más participación de mujeres, pero la producción sigue siendo mayoritariamente masculina. Nosotros le apostamos a que las mujeres puedan llenar ese espacio y que cada vez sea más equitativa la participación”, afirmó Leonel Hernández, integrante de Malacate’s Travel Shop y representante de Barceloneta S.A.

El proceso de selección incluyó a más de 20 aspirantes. Según Rodolfo Hernández, coordinador de la carrera, el compromiso social fue determinante en la elección de Alejandra. Y algo que la distinguió fue su responsabilidad social, su visión y el aporte que ya había venido trabajando en su comunidad.

“El objetivo no es solo formar productoras, sino impulsar liderazgo en la industria. Esperaríamos que en un par de años no solo estén produciendo música, también que estén abriendo sellos discográficos en el país”, manifestó Juan Carlos García, director general de AGINPRO.

La Facultad de Música y Artes Visuales de la Universidad Da Vinci de Guatemala nació en Huehuetenango con un espíritu descentralizador y hoy reúne a más de 430 estudiantes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y el sur de México.

Para AGINPRO y Fundadela, esta es la cuarta edición de la beca, un proyecto que busca equilibrar la participación femenina en la industria y abrir oportunidades fuera de la capital.