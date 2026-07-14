Deporte, tradición y patrimonio se unen nuevamente

La carrera organizada por la productora +Deporte, cuenta nuevamente con el respaldo principal de Banco Industrial, aliado estratégico en la promoción del deporte como una herramienta de desarrollo integral.

La inscripción tiene un valor de Q200 e incluye un kit deportivo con playera oficial, medalla conmemorativa, chip de cronometraje, hidratación durante el recorrido, maletín deportivo y fotografía digital profesional. El pago podrá realizarse por medio del Convenio Banco Industrial No. 5342 / 21K Las Rosas. La entrega de los kits será durante la Expo Deportiva Las Rosas, los viernes 17 y sábado 18 de julio, de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde en Plaza Telares.

Con el respaldo de marcas aliadas locales y nacionales, +Deporte ofrecerá una experiencia única para corredores y acompañantes, enmarcada por el encanto arquitectónico y cultural de Antigua Guatemala.

“Estamos encantados de mantener vigente, un año más, el evento deportivo de mayor importancia en Antigua Guatemala”, comentó Rodrigo Paredes, CEO de +Deporte.

Además, como parte de la programación, se realizará la ya tradicional carrera infantil “Las Rositas”, dirigida a niñas y niños; el mismo día a las 7:00 de la mañana, y tendrá un costo de inscripción de Q40, disponible únicamente a través de la tienda en línea de Tiempo Total.

“En Banco Industrial nos enorgullece seguir acompañando la 21K Las Rosas, una carrera que durante más de cuatro décadas ha promovido el deporte, la convivencia y el bienestar de miles de guatemaltecos. Creemos que apoyar este tipo de iniciativas es contribuir al desarrollo de comunidades más activas, saludables y unidas”, indicó José Miguel Coronado, representante de Banco Industrial.

Para más información y registro, está disponible el sitio web oficial: masdeporte.com.gt/21k-las-rosas/