Vida Empresarial
Dermatología clínica y estética en un solo lugar
Buscando elevar el cuidado dermatológico en Guatemala, integrando ciencia y estética en una sola experiencia, Hi Skin & Beauty presenta su nuevo concepto Derma-Aesthetic.
La propuesta surge ante una realidad común, tratamientos estéticos sin diagnóstico previo y una dermatología tradicional enfocada únicamente en enfermedad. Hi Skin & Beauty une ambos mundos para entender la piel de forma integral, “La piel necesita salud y estética al mismo tiempo”.
Cada paciente es evaluado médicamente antes de cualquier procedimiento, permitiendo tratamientos más precisos, incluso en casos dermatológicos complejos. Su cuerpo médico está conformado por galenos dermatólogos y estéticos especializados, que trabajan de forma conjunta para diagnosticar, tratar y mejorar la salud de su piel, sin improvisaciones ni soluciones temporales.
En HI Skin & Beauty, combinan medicina con tecnología láser de última generación para obtener resultados visibles, seguros y duraderos. La tecnología es de nivel internacional como Splendor X, UltraClear, Helios Pico 785, DenaVe Laser, Hydramaster y VISIA, permitiendo diagnósticos profundos y tratamientos adaptados a cada paciente.
Los tratamientos son personalizados, ya sea un caso leve o complejo como: Tratamientos de marcas de acné, rosáceas, estrías, queratosis y fibromas cutáneos. También eliminación de verrugas, cicatrices / queloides y lunares. Hay otros servicios como rejuvenecimiento, hidrafaciales, depilación láser y análisis 3D del rostro.
El modelo cuenta con el desarrollo y producción de una línea completa de productos dermatológicos en laboratorios propios, formulados con ingredientes activos-como Hydra Key, Hialurex y D-Finitive, entre otros- diseñados para complementar y potenciar los resultados.
Las clínicas están ubicadas en el Edificio Reforma 10, 7º nivel, oficina 709, Avenida La Reforma 9-55, zona 10 de la ciudad capital. Para conocer más y concertar una cita, puede visitar https://hiskinbeauty.com/ o escribir al WhatsApp 3029 3678.