Dermatología clínica y estética en un solo lugar

La propuesta surge ante una realidad común, tratamientos estéticos sin diagnóstico previo y una dermatología tradicional enfocada únicamente en enfermedad. Hi Skin & Beauty une ambos mundos para entender la piel de forma integral, “La piel necesita salud y estética al mismo tiempo”.

Cada paciente es evaluado médicamente antes de cualquier procedimiento, permitiendo tratamientos más precisos, incluso en casos dermatológicos complejos. Su cuerpo médico está conformado por galenos dermatólogos y estéticos especializados, que trabajan de forma conjunta para diagnosticar, tratar y mejorar la salud de su piel, sin improvisaciones ni soluciones temporales.

VISIA es un sistema de diagnóstico de última generación que escanea la piel con precisión clínica, analizando manchas, poros, arrugas y más. Foto Prensa Libre: Sergio Muñoz

En HI Skin & Beauty, combinan medicina con tecnología láser de última generación para obtener resultados visibles, seguros y duraderos. La tecnología es de nivel internacional como Splendor X, UltraClear, Helios Pico 785, DenaVe Laser, Hydramaster y VISIA, permitiendo diagnósticos profundos y tratamientos adaptados a cada paciente.

Los tratamientos son personalizados, ya sea un caso leve o complejo como: Tratamientos de marcas de acné, rosáceas, estrías, queratosis y fibromas cutáneos. También eliminación de verrugas, cicatrices / queloides y lunares. Hay otros servicios como rejuvenecimiento, hidrafaciales, depilación láser y análisis 3D del rostro.

Doctor Herbert Miranda, director médico y fundador de Hi Skin & Beauty., realizó una demostración del equipo de última generación. Foto Prensa Libre: Sergio Muñoz

El modelo cuenta con el desarrollo y producción de una línea completa de productos dermatológicos en laboratorios propios, formulados con ingredientes activos-como Hydra Key, Hialurex y D-Finitive, entre otros- diseñados para complementar y potenciar los resultados.

Las clínicas están ubicadas en el Edificio Reforma 10, 7º nivel, oficina 709, Avenida La Reforma 9-55, zona 10 de la ciudad capital. Para conocer más y concertar una cita, puede visitar https://hiskinbeauty.com/ o escribir al WhatsApp 3029 3678.