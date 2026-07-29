Desafía las olas y marca el inicio de una nueva aventura olfativa

Mientras Le Male Eau de Toilette reina en turquesa, Le Male In Blue irrumpe con una poderosa propuesta visual en azul metálico, inspirada en las olas del océano y en el espíritu libre del marinero Jean Paul Gaultier.

Le Male In Blue nace para quienes no temen destacar, para quienes convierten cada llegada en una entrada memorable y cada encuentro en una oportunidad para dejar huella. Su esencia refleja una energía vibrante y sofisticada que transmite seguridad desde el primer instante.

Su llegada a Perfumerías Fetiche está disponible en presentaciones de 75 ml y 125 ml, como una propuesta exclusiva para quienes buscan algo más que un perfume: una experiencia que proyecte confianza, autenticidad y seducción.

Su composición aromática especiada combina la frescura emblemática de la lavanda con la intensidad vibrante del anís y la calidez envolvente del benjuí, creando una estela irresistible que deja huella allá donde va.

Firmada por la perfumista Natalie Cetto, esta nueva creación se abre con un vigorizante estallido de lavanda fresca que despierta los sentidos como una ola rompiendo en la orilla. En el corazón, el anís metálico aporta un carácter moderno y atrevido, mientras que el benjuí aporta profundidad y sensualidad en el fondo, dejando una estela cálida y adictiva.

Vestido en un intenso azul metalizado, el icónico torso de Jean Paul Gaultier se reinventa en una edición limitada que evoca la fuerza de las olas, el misterio de las profundidades marinas y la libertad de quien vive sin límites.