Destacan su compromiso con la educación y su aporte al desarrollo tecnológico

El año pasado se hizo la primera entrega y fue a la Universidad del Istmo, en donde las autoridades de la mencionada casa de estudios eligieron a alumnos becados y con alto rendimiento académico, para que a través de este aporte pudieran potenciar sus conocimientos, culminar sus estudios y convertirse en agentes de cambio en sus comunidades.

“En esta ocasión regresamos a este prestigioso centro universitario para realizar la segunda entrega, como parte del convenio, con quienes compartimos la misma visión de transformación digital y de desarrollo académico en Guatemala y en la región, por medio de la tecnología”, indicó Willy Andreatta, Gerente de Mercadeo de Claro Guatemala.

El programa Conectando la Educación contempla la entrega anual de computadoras nuevas, con especificaciones de última generación, junto con módems y tarjetas SIM con Internet móvil, a estudiantes becados de carreras como Ingeniería en Electrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas y Ciencias de la Computación, Psicología Clínica, International Business e International Marketing Management.

“Lo que hoy reciben nuestros estudiantes de manos de Claro Guatemala son computadoras, módems, conectividad es un instrumento al servicio de un propósito, comprender mejor, investigar más, construir argumentos sólidos y decisiones bien fundamentadas. La excelencia académica no ocurre sola: ocurre cuando el talento encuentra las condiciones para desplegarse”, declaró Francisco Mejía, Rector de la Universidad del Istmo.

Conectado la Educación consiste en brindar, sin costo alguno, a los estudiantes seleccionados de las diferentes universidades del país, un equipo de cómputo, módems e Internet móvil durante un lapso de 5 años, tiempo que se considera que un alumno requiere desde que inicia hasta que concluye su ciclo académico.

“De esta manera Claro reafirma su compromiso con la juventud y con el futuro de los países en donde opera, convencidos de que invertir en educación es invertir en el progreso sostenible de la región, por medio de su capital más valioso: la fuerza joven, para que juntos, contribuyamos a hacer un mundo mejor”, concluyó Andreatta.

Los países más avanzados sitúan a la educación dentro de sus acciones prioritarias y lo hacen con diversidad de proyectos e inversiones para sus estudiantes, optimizando sus conocimientos, lo cual los coloca en niveles superiores de competitividad y alto desempeño.