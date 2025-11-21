Devolviendo sonrisas y la alegría de escuchar

Gracias a este trabajo conjunto, la jornada 2025 logró beneficiar a más de 600 personas provenientes de distintos municipios del país, previamente identificadas y evaluadas por el programa.

Desde 2016, Starkey Hearing Foundation ha colaborado con el Benemérito Comité para donar aparatos auditivos y apoyar a personas con discapacidad auditiva en Guatemala. Este esfuerzo incluye jornadas de donación, capacitación a técnicos y acompañamiento a comunidades que, de otra manera, no tendrían acceso a tecnología auditiva.

Tras la suspensión temporal de actividades en 2020, muchos beneficiarios permanecieron en lista de espera durante varios años, lo que hizo de esta jornada un momento especialmente significativo.

“Esta alianza nos permitió durante dos días, apoyar a todas las personas independientemente de su condición socioeconómica, de los más de 600 personas que atendimos, el 65% son del interior del país, tenemos el apoyo de municipalidades, iglesias y de otras organizaciones sin fines de lucro, para traer a los pacientes a este hospital”, comentó Allan Roussellin, director de Trabajo Social del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala.

Los pacientes recibirán seguimiento y mantenimiento a través de los centros regionales del Benemérito Comité más cercanos a sus comunidades, garantizando así una atención integral y continua. Además, formarán parte de los servicios de educación inclusiva, rehabilitación y del Programa de Inclusión Laboral y Emprendimiento del Benemérito Comité, lo que abre oportunidades de desarrollo personal.

En esta jornada contamos con la honorable visita de Mr. Bill Austin y su esposa Tani Austin, fundadores de Starkey Hearing Foundation, quienes participaron activamente en las actividades y compartieron con los beneficiarios.

La participación de los fundadores subraya la importancia del trabajo conjunto entre Starkey y el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, una colaboración que cumple con el objetivo institucional de acercar servicios de salud auditiva a la población guatemalteca, especialmente a quienes más lo necesitan. Su visita motivó al equipo técnico y a los voluntarios y transmite un mensaje de esperanza a las familias beneficiadas.

Cada auxiliar donado devuelve sonrisas, fortalece la comunicación y abre nuevas posibilidades para quienes más lo necesitan. Los testimonios de gratitud de las familias reflejan el impacto de esta labor humanitaria, que mejora la capacidad auditiva y la calidad de vida.