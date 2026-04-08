Día Internacional del Burrito con una explosión de sabor

El Burrito Nacho Crunchy, el Burrito 5 Capas y el Burrito Combinado estarán disponibles por tan solo Q10 cada uno, para que los fanáticos puedan disfrutar durante este día especial. Además, los restaurantes contarán con actividades especiales pensadas para hacer de la celebración una experiencia única e inolvidable para todos los invitados.

“En Taco Bell buscamos crear momentos que conecten con nuestros fans a través del sabor y la diversión. El Día Internacional del Burrito es la excusa perfecta para reunirnos, compartir y sorprenderlos con beneficios que hagan aún más especial su experiencia con nosotros”, comentó Ángel Paz, embajador de marca de Taco Bell Guatemala.

Como parte de esta celebración, mañana también continuará disponible la venta de Gift Cards de 3 burritos por Q30, ideal para seguir disfrutando después del evento, la cual podrás canjear del 11 al 30 de abril 2026 en cualquiera de los restaurantes Taco Bell del país (no aplica para servicio a domicilio).

Promoción a domicilio

Mañana la celebración continúa hasta la puerta de sus clientes, la promoción estará disponible a través de servicio a domicilio llamando al 2202-0111, así como en plataformas como Uber Eats, PedidosYa.

Para todos aquellos Tacobelleros que cuentan con la App y son parte del plan de lealtad, tendrán una serie de cupones exclusivos durante el día. Recuerda que deberá de haber descargado la Taco App, registrarse y así poder disfrutar de estos beneficios, también recuerda que, por cada compra, acumula puntos que lo podrá canjear por increíbles premios.

Taco Bell invita a todos los guatemaltecos a ser parte de esta celebración y aprovechar estas promociones únicas. ¡No se pierda la oportunidad de disfrutar y celebrar el inconfundible sabor de los burritos de Taco Bell!