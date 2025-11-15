Diseñadores consolidados y colectivos emergentes cierran el GTFW2025

El talento nacional y regional dialogó con voces internacionales, tejiendo un relato de colaboración, identidad y evolución creativa. Cada colección dejó una huella distinta, pero un mismo mensaje resonó en la pasarela: el futuro de la moda se construye con alma, propósito e innovación.

“Un año más reafirmamos que el Guatemala Fashion Week es el evento de moda más grande de Centroamérica y, tener un éxito como el que tuvimos esta semana nos plantea además los siguientes retos, ya sabemos que los diseñadores nacionales se pueden medir con todos los diseñadores de América Latina, el siguiente paso es tratar de llevar la moda nacional al mundo. Guatemala tiene una cantidad de diseñadores consolidados, y tiene diseñadores emergentes con muy buena calidad y, si a ese talento le sumamos un poco más de apoyo a nivel económico, de exposición y acceso a mercados y eventos, creo que tendremos garantizada la moda nacional por 15 o 20 años más”, manifestó Daniel Panedas, Director de Siete Zero, empresa productora de Guatemala Fashion Week.

La pasarela abrió con la presentación de Karla Garzaro, una de las diseñadoras más reconocidas de Guatemala, presentó The Golden Frequency, en colaboración con Serie Xiaomi 15T, donde demostró cómo la moda y la tecnología pueden encontrarse en un mismo lenguaje: uno que celebra la innovación y la expresión personal con elegancia.

Inspirada en la armonía de las ondas de frecuencia, The Golden Frequency combinó siluetas limpias, texturas fluidas y destellos metálicos en tonos ámbar, oro y marfil. Cada pieza reflejó el equilibrio entre modernidad y poesía visual, reafirmando la visión de Garzaro: un lujo consciente, con raíz y propósito.

Desde México, VERO DÍAZ llevó al público a un viaje sensorial junto al mar con su colección SALMARE, presentada por Fashion Group México, una alianza de Guatemala Fashion Week. Inspirada en la calma dorada de los atardeceres costeros y la suavidad del lino al viento, sus piezas propusieron frescura, feminidad y libertad.

Los tonos arena, crudos, dorados suaves y blancos salinos crearon una sinergia de serenidad, mientras bordados inspirados en conchas y detalles en nácar dieron textura y movimiento a cada paso.

La tercera pasarela fue de Colectivo, que reunió a cinco marcas que celebraron la autenticidad y el valor de lo hecho a mano: Elemento, Arena, Peculiar, Delalú y Helen González Handmade. Bajo la cápsula titulada Esencia, las diseñadoras presentaron una colección colaborativa donde lo cotidiano se transformó en arte en movimiento.

Elemento propuso básicos sostenibles y atemporales con un enfoque en la economía circular y el slow fashion.

Arena rindió homenaje al mar, plasmando en sus zapatos la libertad y la belleza de perderse entre las olas.

Peculiar apostó por accesorios únicos llenos de color, textura y personalidad. Muchos, elaborados con materiales reciclados.

Delalú by Luciana Mishaan reinterpretó el pañuelo como una pieza esencial, versátil y sofisticada.

Helen González Handmade aportó lujo artesanal a la propuesta, donde la arquitectura se encontró con el macramé y la experimentación material.

Colectivo fue una declaración de identidad compartida: la fuerza de las mujeres creadoras que diseñan desde la emoción y la conciencia.

El diseñador Arzayús llevó la pasarela hacia un universo contemporáneo de fuerza y teatralidad. Con una propuesta visual marcada por la estructura y la fluidez, sus prendas combinaron dramatismo y elegancia, explorando la feminidad desde una mirada artística y conceptual.

Cada pieza fue una afirmación de poder y presencia, reafirmando el lugar de la moda como un vehículo expresivo y emocional. Archivo Vivo, su colección, cuestionó cómo construimos nuestra identidad en medio de la saturación de información. Cada prenda funcionó como un contenedor simbólico de discursos, reflejando un mundo hiperconectado donde la verdad se diluye entre múltiples puntos de vista.

El cierre sublime de la noche estuvo a cargo de Mariandrée Gaitán, referente indiscutible de la moda guatemalteca, quien presentó una colección que reafirmó su dominio de la silueta, el volumen y la textura. Sus piezas sofisticadas y atemporales, oscilaron entre lo etéreo y lo estructurado, evocando el lujo de la alta costura con una sensibilidad moderna.

La colección Stardust, surgida del cosmos y creada con los mismos elementos que iluminan el cielo nocturno, celebró la luz interior que todos poseemos. Inspirada en cuerpos celestes, constelaciones y la fuerza silenciosa del universo, cada pieza recordó que, incluso en la oscuridad, todos tienen el poder de brillar.

Con vistas al futuro

La moda nacional e internacional sigue el próximo año 2026, en abril, con el Guatemala Fashion Week, Summer Edition. Y luego, de finalizado este evento, inicia la convocatoria para los diseñadores que estarán en el próximo GTFW2026 en noviembre. Otra propuesta que tienen son las colecciones del Made in Guate, proyecto hermano de GTFW, que trabaja en unión entre diseñadores y artesanos de las distintas comunidades del interior del país.

