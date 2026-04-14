Disfrutado de la emoción del fútbol se gana Q1millón

Esta promoción se ha consolidado como una de las más esperadas por los guatemaltecos, sumando ya cuatro ganadores de Q1 millón desde 2010, además de miles de participantes que han disfrutado de la emoción del fútbol mientras contribuyen a iniciativas de alto impacto social.

"El Mundial del Millón es una muestra de cómo, desde BANRURAL, promovemos iniciativas que conectan con los guatemaltecos, aprovechando la pasión que despierta el fútbol para generar oportunidades y contribuir al desarrollo del país. A través de esta promoción impulsamos la inclusión financiera acercamos nuestros servicios a más personas y, al mismo tiempo, apoyamos causas sociales que transforman vidas", indició Juan Luis Fonseca, gerente general de BANRURAL.

Los interesados en participar deben adquirir su quiniela mundialista y realizar su pronóstico sobre los equipos que disputarán la final del torneo, así como el marcador del partido, dentro de los 90 minutos reglamentarios. Las quinielas las pueden obtener a través de distintos canales habilitados por el banco, incluyendo agencias BANRURAL a nivel nacional, Caja Banrural y la banca virtual, facilitando el acceso a esta promoción tanto para clientes como para el público en general

Los participantes tendrán una doble oportunidad de ganar al abrir o incrementar su cuenta de ahorro con un monto mínimo de Q300, o al recibir una remesa por un valor igual o mayor a USD$1,000. Y al comprar la quiniela con tarjeta de crédito Banrural, en agencias, recibirán dos quinielas por el precio de una.

Quienes acierten obtendrán atractivos premios en efectivo, incluyendo el esperado premio mayor de Q1,000,000, así como múltiples premios intermedios que incrementan las oportunidades de ganar y hacen aún más emocionante la participación.

BANRURAL destinará parte de los fondos recaudados a apoyar a organizaciones que trabajan en beneficio de la población guatemalteca. En esta edición, las fundaciones beneficiadas serán TECHO, Fundación Aldo Castañeda, Centro Moore y The Mathile Institute con su producto nutricional Chispuditos, quienes recibirán un porcentaje de lo recaudado para continuar desarrollando programas en áreas clave como vivienda, salud y nutrición, manteniendo así el enfoque solidario que ha caracterizado esta promoción desde sus inicios.

Para más información de la promoción, los interesados pueden acceder www.mundialdelmillon.com.gt