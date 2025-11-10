Dos cervezas que invitan a redescubrir deliciosas experiencias

Estos tipos de cerveza fueron lanzadas originalmente en 2013, y desde entonces se convirtieron en ediciones muy apreciadas por los consumidores. Con el compromiso de seguir innovando y ofreciendo experiencias únicas a los consumidores guatemaltecos, en este 2025 las trae de vuelta, respondiendo al éxito que alcanzaron y al deseo del público de volver a disfrutar sus sabores únicos.

“Con este relanzamiento buscamos ampliar las experiencias de consumo y ofrecer cervezas con carácter y personalidad, sin perder la esencia de Gallo. Queremos invitar a nuestros consumidores a explorar nuevos matices de sabor dentro del portafolio de la marca”, afirmó Ricardo Pontaza, Gerente de Marca de Cerveza Gallo.

Gallo Red Lager destaca por su color ámbar rojizo y espuma cremosa, con notas suaves a malta tostada y caramelo. Su equilibrio entre amargor y dulzor la hace ideal para quienes disfrutan sabores redondos y con un final muy agradable al paladar.

Por su parte, Gallo Dark Lager es una cerveza oscura, elegante y de sabor más intenso, con notas a malta tostada. Su cuerpo robusto conserva las características de una buena cerveza, ofreciendo una experiencia más profunda y diferenciada.

“Gallo Red Lager y Gallo Dark Lager son un reflejo de nuestra historia y del espíritu innovador que caracteriza a la compañía. Este relanzamiento celebra el gusto del consumidor guatemalteco y la constante evolución de una marca que sigue marcando generaciones”, destacó Rodrigo Gavarrete, vocero de Cervecería Centro Americana, S.A.

Gallo Red Lager y Gallo Dark Lager estarán disponibles por tiempo limitado, o hasta agotar existencias. Podrán encontrarse en supermercados, tiendas de conveniencia, bares y restaurantes a nivel nacional, así como en los principales eventos y activaciones de Gallo durante la temporada de fin de año.

Maridaje ideal para cada ocasión

Gallo Red Lager: acompaña perfectamente carnes a la parrilla, embutidos, pizzas y platillos ligeramente picantes.

Gallo Dark Lager: combina muy bien con asados, quesos maduros y postres a base de chocolate o café.

“Más que un relanzamiento, Red y Dark son una invitación a celebrar el espíritu cervecero de Guatemala. Representan nuestra capacidad de innovar sin perder la esencia que nos conecta con nuestras raíces”, finalizó Pontaza.