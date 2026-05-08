El álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 está en Guatemala

Desde hace décadas, PANINI ha acompañado a millones de aficionados alrededor del mundo en la emoción de coleccionar cada Mundial. En esta ocasión, la emoción crece aún más con una edición que refleja la magnitud sin precedentes del torneo 2026. Cada sobre incluirá 7 stickers, y nuevamente la colección incorpora 20 Stickers Extra especiales adicionales, cada una con 4 versiones distintas.

El álbum tendrá un precio de Q30, el sobre de estampas Q9.50, la caja con sobres Q988 y una edición especial de álbum pasta dura por Q150. Disponible en Panini Points, puntos de venta autorizados y en www.colecciona.gt.

Como parte del lanzamiento, PANINI desarrollará experiencias

Panini Weekend el 9 y 10 de mayo donde se regalarán 250 mil álbumes en 30 Centros Comerciales en Ciudad de Guatemala y 26 Centros Comerciales en Departamentos.

Giras de intercambios del 23 de mayo al 12 de julio con un total de 190 actividades en Centros Comerciales de la Capital y los Departamentos del país.

Llenado Final del 18 de julio al 26 de julio.

Sorteo Final el 2 de agosto, para poder participar tendrás que llenar el álbum y sellarlo en MAX a partir del 11 de junio, con premios como 10 consolas, 25 televisores, miles de pelotas y el gran premio de 3 vehículos modelo 2026.

Como parte de llevar alegría a todos, Colecciona regaló álbumes a los niños que se forman en las canteras del fútbol nacional, para que los futuros talentos del país pudieran vivir la tradición de llenar un álbum mundialista, esa experiencia que, cada cuatro años, une a generaciones enteras alrededor de un mismo sueño.

Con este lanzamiento, PANINI reafirma su liderazgo global en el mundo del coleccionismo, creando experiencias que unen a las personas alrededor del fútbol.