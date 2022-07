El alimento Súper Premium para los consentidos de casa

Con el lanzamiento de este nuevo producto en el portafolio de Nestlé Purina, los amigos peludos de la casa (perros y gatos) tendrán resultados visibles en 28 días de consumir el alimento, reafirmando el propósito de desarrollar todo el poder de la alimentación para mejorar la calidad de vida hoy y para las futuras generaciones, tanto de las personas como de sus mascotas.

“Purina ONE es una marca pionera e innovadora que ofrece una solución súper premium con un portafolio completo para perros y gatos. Purina ONE es el resultado de combinaciones poderosas de ingredientes de alta calidad que nos dan la oportunidad de ofrecerle a nuestros clientes cambios visibles en sus mascotas en tan solo 28 días. Esta es una propuesta súper premium que dará una nutrición superior a nuestros perros y gatos, permitiéndonos compartir más tiempo de calidad con ellos”, dijo María Teresa Álvarez Morales, gerente de marca de Purina ONE Centroamérica.

Las nuevas croquetas con textura carnosa y crujiente no contienen colorantes artificiales y están elaboradas a base de una fórmula exclusiva que incluye carnes como ingrediente principal, promoviendo un alto nivel de digestibilidad y absorción de nutrientes. Purina ONE también cuenta con granos seleccionados, algas, aceite de coco y pulpa de remolacha, la cual ayuda al fortalecimiento de la flora intestinal, mejorando el sistema digestivo y disminuyendo un 30% sus heces (comparado con un alimento Premium).

Los beneficios se podrán observar en 6 diferentes etapas:

Día 1: se notará un plato limpio debido a la alta palatabilidad de las croquetas

Día 7: se verá a la mascota con altos niveles de energía

Día 14: mejor digestión; Día 21: piel sana, ojos y pelo brillante

Día 24: sistema inmune más fuerte

Día 28: músculos y dientes fuertes, corazón, articulaciones y encías más sanas.

“Esta es una propuesta única en Guatemala, además es el primer alimento Súper Premium para perros y gatos que podrá encontrarse en supermercados y tiendas seleccionadas del país. En Nestlé Purina tenemos un compromiso con los guatemaltecos: mantenernos en constante innovación, y el lanzamiento de Purina ONE es un ejemplo de ello. Este es un producto que entrega beneficios reales para los hogares que tienen perros y gatos, brindando una satisfacción garantizada y al alcance de todos”, agregó Morelia Cordón, Gerente de Desarrollo de Canales de Nestlé Purina Centroamérica.

Clasificación

La marca se preocupa de cada una de las mascotas desde su edad y tamaño, tanto en alimento seco y húmedo.

Perros

Cachorros todos los tamaños: Pollo y carne

Adultos minis y pequeños: Pollo y carne, Pollo y cordero, y Pollo y salmón

Adultos medianos y grandes: Pollo y carne

Gatos

Gatitos: Pollo y carne

Adultos: Pollo y carne, y Pollo y salmón

Esterilizados: Pollo y salmón

Húmedo

Multiproteínas

Perro cachorro y adulto: carne, pollo y cordero

Gato cachorro y adulto: salmón, atún y pescado blanco

Super foods

Perros y gatos cachorros, adultos y esterilizados: salmón

La marca super premium de Nestlé Purina estará a la venta a nivel nacional en los principales supermercados del país, así como en las principales plataformas digitales. Purina ONE está disponible en sus diferentes variedades, adaptadas a la etapa, tamaño y estilo de vida de las mascotas.