El buen steak servido en la mesa que se comparte está en Carretera a El Salvador

En el restaurante día a día se busca elevar cada detalle, desde el servicio hasta el ambiente, para que los clientes se sientan en el lugar de siempre, pero en una nueva casa diseñada para disfrutar más con mayor comodidad, espacios para compartir, rodeados de naturaleza y de la arquitectura que siempre ha distinguido a Hacienda Real.

“Realizamos este cambio por que buscamos ofrecer a los guatemaltecos espacios más amplios, para que nos visiten familias en grandes, actualmente tenemos espacios para eventos, ofreciendo siembre ambientes más agradables, con aire fresco, con un bosque donde se pueden realizar actividades para los niños o Grill Masters con carnes para asar con parrilleros profesionales para enseñar hacer un buen asado”, comentó María Alejandra González, gerente de marca de Hacienda Real.

Creciendo para estar más cerca de ustedes

La comodidad es parte esencial de una buena comida, por eso, la nueva ubicación en Carretera a El Salvador (CAES) ha sido diseñada pensando en la experiencia completa:

Más espacio para todos: Más de 100 espacios de parqueo, para que la única preocupación sea elegir el término de la carne.

Ambiente familiar y acogedor: Manteniendo los pilares de siempre, con área de niños interna y externa, instalaciones renovadas y el ambiente cálido que los distingue.

Nuevos espacios para compartir: Una nueva barra y un salón privado para eventos que estará listo a partir de julio de 2026.

Naturaleza y diseño que invitan a quedarse: En medio del movimiento de CAES, han creado un espacio que se siente como un respiro, una plaza exterior rodeada de naturaleza, con la arquitectura y ambientación que siempre los han distinguido.

Esta inauguración es la primera de dos grandes aperturas que tienen proyectadas para este año, siguiendo la exitosa apertura de Hacienda Real Antigua en 2025.

Se busca cumplir con la visión de que esta nueva casa en CAES se llene de las mismas risas y celebraciones que los han acompañado durante años. Están listos para recibir a los clientes y seguir creando historias juntos alrededor de la mesa.