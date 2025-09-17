El cemento más resistente llega al mercado guatemalteco

El nuevo saco cumple con los más altos estándares internacionales, incluyendo normas ASTM y COGUANOR 41095, y es el resultado de una inversión estratégica en tecnología y desarrollo local. ULTRACEM refuerza su compromiso con el desarrollo del país, ofreciendo soluciones de vanguardia que transforman la industria de la construcción.

Este lanzamiento coincide con el primer aniversario de la nueva planta de producción en Guatemala, inaugurada en junio del año pasado. Gracias a esta planta, ULTRACEM se consolida como una marca con fabricación local, lo que permite mantener los más altos estándares de calidad, frescura, garantizar disponibilidad constante y responder ágilmente a las necesidades del mercado guatemalteco.

“Con el saco de 6500 PSI, Guatemala cuenta con el mejor cemento de mayor resistencia para proyectos de alto impacto. Este producto reafirma nuestro compromiso con la innovación y el desarrollo del país”, comentó el Ingeniero Ismael Ballestas, gerente general de ULTRACEM Guatemala.

Este cemento estructural está diseñado para proyectos de alto impacto como puentes, edificios, prefabricados y grandes desarrollos. Con este lanzamiento, ULTRACEM mantiene su compromiso de generar empleo local, transferencia de conocimiento y crecimiento económico, consolidando a la empresa como un aliado estratégico para ingenieros, arquitectos, constructoras y desarrolladores.

Fabricado en Guatemala bajo procesos eficientes y sostenibles, este producto garantiza:

Resistencia comprobada superior a 6500 PSI a 28 días.

Empaque biodegradable ECOSAC, el único saco de cemento amigable con el medio ambiente y la salud del usuario final en Guatemala.

Con un diseño inspirado en nuestra cultura Maya reafirmando su producción local.

El producto ya está disponible en ferreterías aliadas y distribuidores exclusivos en todo el país, con opciones de compra en línea a través del ChatBot Vanesa y la plataforma digital de Ultracem en Línea. La compañía también ofrece asesoría técnica personalizada antes y después de cada proyecto, reafirmando su liderazgo en atención al cliente.