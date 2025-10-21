El Circo de Los Sueños con una experiencia 360 de belleza

Este año, Dior invita a celebrar las fiestas de fin de año con un espectáculo fascinante en el corazón de su carpa estrellada: el Circo de los Sueños, la campaña de regalos de Navidad de Dior para 2025, diseñada por el artista italiano Pietro Ruffo, que presenta un estilo de circo y un estampado que combina la alta costura con la magia y la fantasía.

“Para la Casa Dior es un momento de felicidad, traemos un pedacito de Francia a Guatemala, donde nos reciben con los brazos abiertos, la tienda estará abierta únicamente tres meses en el país, está diseñada para la belleza, con productos para el cuidado de la piel, makeup y fragancias. Buscamos este centro comercial porque es un punto muy importante donde las clientas podrán vivir la experiencia bonita y mágica”, indicó Josman Coelho, especialista en fragancias regional para Dios Latinoamerica.

Al momento de entrar, un asesor le guiará por la tienda, dando inicio en el área de Skincare y Makeup, donde estarán unos especialistas que le darán tips necesarios para encontrar un producto adecuado para el cuidado del rostro y después pasarán con los artistas de color o maquillistas para ver todo lo nuevo en tendencias, bases, rubores y labiales.

En la parte de fragancias, recibirán un asesoramiento personalizado para descubrir la fragancia ideal, se pondrá a prueba la creatividad para crear aromas combinando dos o incluso tres fragancias, que pueden simbolizar diferentes personalizades, tanto para mujeres y hombres o mesclando ambos.

Y mientras Prensa Libre está de invitado especial por Fetiche para vivir la experiencia Dior en su tienda, presentaron la nueva fragancia de Miss Dior, Essence, la esencia de perfume que expresa su intensidad en alta concentración a través de una estela saturada de color, con acordes golosos y sensuales.

Miss Dior nació en 1947 de ese impulso irracional, ese deseo imperioso de reencantar la vida de las mujeres, de hacerles redescubrir los resplandecientes colores del amor. En esta época, después de los tiempos sombríos, esta estela era para Christian Dior un sinónimo de felicidad, de poesía y de armonía reencontrada. Miss Dior llama la atención, hace vibrar e invita a descubrir todas las bellezas del mundo y el amor.

Miss Dior Essence se afirma fiel a su identidad original y reinterpreta el frasco clásico diseñado por Christian Dior en 1948: un motivo pata de gallo esmerilado y un lazo de grosgrain negro fabricado en Francia que adorna un precioso tapón de cristal.