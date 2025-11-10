El compromiso con la movilidad eléctrica sigue creciendo

La nueva sala de ventas ya se encuentra abierta al público, donde asesores especializados acompañan a los visitantes en todo el proceso de compra y brindan información sobre beneficios, financiamiento y pruebas de manejo.

El nuevo showroom ofrece una experiencia integral para los clientes, quienes podrán conocer de cerca el portafolio de vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables de BYD, entre ellos los modelos Shark, Seal, Song Plus y Yuan pro, reconocidos por su eficiencia energética, seguridad y diseño vanguardista.

"La apertura de esta nueva sala de ventas representa un paso importante en la expansión de la movilidad eléctrica en el país. Queremos brindar una atención más cercana y personalizada a nuestros clientes, en un espacio moderno que refleja los valores de innovación y sostenibilidad de BYD", comentó Edward Davis, Gerente de Marca BYD, Grupo Cofiño.

BYD (Build Your Dreams) fue fundada en 1995 con el objetivo de cambiar el panorama energético mundial, y hoy en día, es una de las compañías más influyentes en la transición hacia la movilidad eléctrica. El éxito de BYD radica en su visión innovadora y sostenible, impulsada por su liderazgo en la fabricación de baterías y sistemas de energía limpia.

La marca reafirma su compromiso con el futuro de la movilidad sostenible en Guatemala con la introducción de su portafolio al mercado guatemalteco, buscando contribuir activamente a la transición hacia un futuro más limpio y eficiente.

Están invitados a que visiten el nuevo showroom y vivan la experiencia BYD y del futuro de la industria automotriz que vuela hacia una movilidad sostenible en la región.