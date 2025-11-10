Vida Empresarial
El compromiso con la movilidad eléctrica sigue creciendo
De la mano de su distribuidor exclusivo Grupo Cofiño, BYD continúa su expansión en Guatemala con la inauguración de su nueva sala de ventas ubicada en Décima Plaza, Zona 14. Un nuevo punto de atención refuerza el compromiso de la marca por acercar la tecnología, innovación y sostenibilidad a más guatemaltecos.
Max Scheel, gerente de agencia y Sofía Marroquín, gerente de marca. Foto Prensa Libre: Cortesía Jorge Saravia
La nueva sala de ventas ya se encuentra abierta al público, donde asesores especializados acompañan a los visitantes en todo el proceso de compra y brindan información sobre beneficios, financiamiento y pruebas de manejo.
El nuevo showroom ofrece una experiencia integral para los clientes, quienes podrán conocer de cerca el portafolio de vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables de BYD, entre ellos los modelos Shark, Seal, Song Plus y Yuan pro, reconocidos por su eficiencia energética, seguridad y diseño vanguardista.
"La apertura de esta nueva sala de ventas representa un paso importante en la expansión de la movilidad eléctrica en el país. Queremos brindar una atención más cercana y personalizada a nuestros clientes, en un espacio moderno que refleja los valores de innovación y sostenibilidad de BYD", comentó Edward Davis, Gerente de Marca BYD, Grupo Cofiño.
BYD (Build Your Dreams) fue fundada en 1995 con el objetivo de cambiar el panorama energético mundial, y hoy en día, es una de las compañías más influyentes en la transición hacia la movilidad eléctrica. El éxito de BYD radica en su visión innovadora y sostenible, impulsada por su liderazgo en la fabricación de baterías y sistemas de energía limpia.
La marca reafirma su compromiso con el futuro de la movilidad sostenible en Guatemala con la introducción de su portafolio al mercado guatemalteco, buscando contribuir activamente a la transición hacia un futuro más limpio y eficiente.
Están invitados a que visiten el nuevo showroom y vivan la experiencia BYD y del futuro de la industria automotriz que vuela hacia una movilidad sostenible en la región.