Vida Empresarial
El coraje y liderazgo de las mujeres en el pedal
El Grupo Financiero Bantrab celebra el esfuerzo y la disciplina de las mujeres al unirse nuevamente como patrocinador oficial de la Vuelta Femenina en su edición 23, la cual se realizará del 14 al 17 de agosto, con la participación de más de 60 ciclistas nacionales e internacionales.
La competencia de carácter oficial por la Unión Ciclista Internacional (UCI) con categoría 2.2, tendrá cuatro etapas que recorrerán 349.5 kilómetros de la región Sur Occidente del país. La organización está a cargo de la Federación de Ciclismo de Guatemala, con el respaldo de instituciones que creen en el poder transformador del deporte.
Además de apoyar la carrera, la entidad bancaria impulsa una serie de capacitaciones integrales y actividades recreativas para niñas y niños en las zonas de meta. Asimismo, como parte del programa Mujeres Líderes de Bienestar se están entregando reconocimientos a quienes con su ejemplo y liderazgo contribuyen el desarrollo del país.
"Creemos en el valor de las personas y su trabajo; nuestro propósito es su bienestar y su futuro. Por ello, apoyar esta competencia es promover el talento femenino, la perseverancia y la capacidad de las mujeres para liderar y transformar", indicó Fernando García, director de División Comercial de Bantrab.
Como parte de esta visión integral, Seguros Bantrab se suma a la iniciativa brindando pólizas de seguro a las ciclistas, equipos técnicos y periodistas que cubren el evento. Esta acción está alineada a su estrategia de fomentar la cultura de prevención y dar vida a su eslogan: “Lo seguro es Seguros Bantrab”.
Las etapas
- Etapa I – jueves 14 de agosto: Santa Apolonia – Tecpán – Pueblo Real – Patzicía – Gasolinera Puma La Pinada (5 vueltas) – Tecpán – Santa Apolonia. Distancia: 92 km
- Etapa II – viernes 15 de agosto: San Juan Argueta – El Novillero – Gasolinera Don Arturo – Entrada a San Juan (5 vueltas) – San Juan Argueta. Distancia: 110.3 km
- Etapa III – sábado 16 de agosto: Circuito (9 vueltas) en Autopista Los Altos, Quetzaltenango. Distancia: 88.2 km
- Etapa IV – domingo 17 de agosto: Retalhuleu – El Zarco – San Martín – Santa María de Jesús – El Túnel – Zunil – Cantel – Quetzaltenango. Distancia: 59 km