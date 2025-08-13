El coraje y liderazgo de las mujeres en el pedal

La competencia de carácter oficial por la Unión Ciclista Internacional (UCI) con categoría 2.2, tendrá cuatro etapas que recorrerán 349.5 kilómetros de la región Sur Occidente del país. La organización está a cargo de la Federación de Ciclismo de Guatemala, con el respaldo de instituciones que creen en el poder transformador del deporte.

Además de apoyar la carrera, la entidad bancaria impulsa una serie de capacitaciones integrales y actividades recreativas para niñas y niños en las zonas de meta. Asimismo, como parte del programa Mujeres Líderes de Bienestar se están entregando reconocimientos a quienes con su ejemplo y liderazgo contribuyen el desarrollo del país.

"Creemos en el valor de las personas y su trabajo; nuestro propósito es su bienestar y su futuro. Por ello, apoyar esta competencia es promover el talento femenino, la perseverancia y la capacidad de las mujeres para liderar y transformar", indicó Fernando García, director de División Comercial de Bantrab.

Como parte de esta visión integral, Seguros Bantrab se suma a la iniciativa brindando pólizas de seguro a las ciclistas, equipos técnicos y periodistas que cubren el evento. Esta acción está alineada a su estrategia de fomentar la cultura de prevención y dar vida a su eslogan: “Lo seguro es Seguros Bantrab”.

Las etapas