El corazón de la Navidad en Guatemala

El concepto creativo de este año, “Una temporada para todos”, transforma cada rincón de Cayalá en un escenario que despierta emociones. Los visitantes podrán disfrutar de espectáculos al aire libre, desfiles, shows musicales, y una programación que promete sorprender a grandes y pequeños.

“En Cayalá creemos que la Navidad no se mide por el tamaño de las luces, sino por la grandeza de los momentos que compartimos. Este año, queremos que cada visitante se lleve una historia, una sonrisa y un recuerdo que lo conecte con lo verdaderamente importante”, expresó, Giancarlo Poggio, director de mercadeo y publicidad de Cayalá.

Entre los momentos más esperados se encuentran:

Encendido oficial del Árbol de Navidad, sábado 8 de noviembre a las 6:00 de la tarde, un evento que marcará el inicio de la temporada con música, luces y fuegos artificiales.

Desfile de Globos Gigantes, 14 de diciembre a las 10:00 de la mañana que por tercer año consecutivo iluminará las calles con color, fantasía y alegría familiar.

Villa Navideña. Un espacio donde la tradición, los sabores de la temporada y las sonrisas se encuentran día a día.

“Nos llena de mucha emoción en Coca-Cola reafirmar nuestra presencia como la bebida festiva por excelencia y participar un año más con grandes experiencias para todos los guatemaltecos en esta Navidad. Queremos invitar a todas las familias para que vivan y disfruten creando momentos únicos en esta época tan especial y siempre recuerden, destapa una Coca-Cola y vive el espíritu navideño”, expresó Nathalia Munhoz, Senior Director, Frontline Marketing para Coca-Cola Centroamérica.

La Navidad 2025 llega con un mensaje simple pero poderoso: la magia está en compartirla. Por eso, Cayalá reafirma su compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo responsable, cada actividad está diseñada para generar un impacto positivo en la comunidad, promover el consumo consciente y fortalecer la relación de los visitantes con su entorno urbano y natural.

"Nos llena de alegría ser parte nuevamente de esta tradición. En BAC buscamos crear experiencias que trascienden lo cotidiano, y Navidad Cayalá es precisamente eso: un espacio donde la alegría se multiplica, las sonrisas se contagian y cada visita se convierte en un recuerdo para toda la vida. No se pierdan las sorpresas y promociones que tenemos preparados para ustedes”, finalizó José Carlos Barrios, vicepresidente de Estrategia Comercial, Mercadeo y Sostenibilidad de BAC Guatemala.