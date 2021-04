El empoderamiento económico de las mujeres es un compromiso en Doblevía

Doblevía promueve la igualdad de género en sus diferentes puestos de trabajo. Foto Prensa Libre: Cortesía

Doblevía ha sobresalido en el mundo de la comunicación estratégica por sus planes de trabajo a la medida desde su fundación en 2003. La integración a este grupo de empresas guatemaltecas no ha sido difícil, ya que su equipo está integrado en su mayoría por mujeres.

“Habernos comprometido con los Principios de Empoderamiento Económico de la Mujer nos ayudará a darle un marco más estratégico y organizado a nuestra visión de seguir aportando a tener un mundo más incluyente y equitativo. Nuestro equipo está integrado en un 90% por mujeres y el éxito de esta organización está cimentado en la pasión y compromiso que cada una de ellas pone en su trabajo”, expresó Alejandro Rosales Fagiani, CEO de Doblevía.

Esta agencia se suscribió oficialmente a los principios de empoderamiento de las mujeres (WEP, por sus siglas en inglés) que se establecieron en el Pacto Mundial de la Organización de Naciones Unidas y se convirtió en una de las 33 empresas nacionales que practican estos principios.

“En estos 10 años de experiencia en relaciones públicas, puedo decir que Doblevía me ha permitido crecer de forma profesional y personal, pues he aprendido mucho de los clientes que he atendido y esto, me ha permitido salir de mi zona de confort y enfrentar diferentes situaciones para lograr los mejores resultados”, comentó Ana Elisa Lozano, consultora senior de Doblevía.

“Además, he tenido la oportunidad de trabajar con increíbles personas, de las que aprendo siempre y esto hace que el trabajo fluya de una mejor manera. Cuando me convertí en mamá, recibí todo el apoyo para que los proyectos que tenía en ese momento pudieran ejecutarse exitosamente”, finalizó Lozano.

Estos principios son una guía para promover el empoderamiento de las mujeres en el lugar de trabajo, el mercado y la comunidad, se basan en normas internacionales del trabajo y los derechos humanos, para que ayuden a las empresas a alcanzar las dimensiones de igualdad de género incluidas en la agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Estas son las siete normas que debe aplicar Doblevía: