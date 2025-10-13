El espacio especializado en fotografía y video

El Sony Pro Shop es la propuesta de Sony para los clientes que buscan cámaras, lentes y accesorios de primera calidad. En MAX Zona 9, este espacio cuenta con un asesor Sony que puede brindar información detallada sobre cada producto y orientar a los visitantes para encontrar la mejor opción según sus necesidades.

“En la era digital la calidad de la imagen y el video se ha vuelto fundamental para generar contenido. En MAX contamos con una amplia gama de productos diseñados para distintos públicos y necesidades. Queremos que nuestros clientes tengan una experiencia de compra diferenciada y una asesoría que les permita elegir la cámara ideal. Es así como, en conjunto con Sony, presentamos la zona de experiencia Sony Pro Shop”, explica Jorge Castellanos, Gerente de categoría.

Entre los productos disponibles en este espacio se encuentran las cámaras Cinema Pro, lo último en fotografía y video, amplia variedad de lentes, memorias y accesorios para personalizar la experiencia de cada usuario.

“En Sony hemos desarrollado distintos equipos fotográficos para cubrir las demandas del mercado. Tenemos cámaras para quienes comienzan, pero quieren obtener excelente calidad en su material, así como productos específicos para profesionales y conocedores”, comenta Linda Berríos, Gerente de Ventas Sony Guatemala.

Toda la experiencia de Sony como corporación con Sony Pictures, Sony Music y Sony Interactive, hacen de Sony la única compañía de entretenimiento que puede llevar el cine del lente del cinematógrafo a la casa del consumidor en una pantalla Bravia, el contenido tal cual como el creador lo imaginó.

Además de interactuar con los equipos, la disponibilidad del Sony Pro Shop en MAX Zona 9 ofrece beneficios como: garantía de fábrica, facilidades de pago en todos los productos, la opción de contratar una garantía extendida y el servicio técnico especializado de Grupo DISTELSA.