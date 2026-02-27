El evento que reconoce y potencia al comerciante guatemalteco

La tercera edición de la feria busca convertirse en un referente nacional, fortaleciendo el ecosistema comercial y generando un impacto positivo en la economía del país. Comerciantes que han participado en ediciones anteriores destacan el impacto positivo del evento, tanto en capacitación como en oportunidades de crecimiento.

“En un país donde más del 70% del comercio se mueve en tiendas, el tendero es mucho más que comerciante. Es cercanía, confianza y servicio diario. Son los tenderos quienes llevan productos esenciales a cada colonia, barrio y comunidad del país. En Feria del Tendero creemos que el comerciante guatemalteco es un verdadero empresario del día a día. Este evento es una plataforma para reconocer su esfuerzo y brindarle herramientas reales para crecer”, expresó Pablo Masaya, Director de Feria del Tendero.

Durante el evento, los asistentes podrán

Conectarse con sus proveedores favoritos y acceder a promociones exclusivas.

Descubrir nuevos productos y categorías para aumentar su rentabilidad.

Conocer herramientas para modernizar su negocio: aceptación de pagos digitales, cámaras frías, remodelaciones, autos de carga y mucho más.

Acceder a opciones de financiamiento para capital de trabajo.

Participar en charlas formativas enfocadas en mejorar la gestión del negocio.

Disfrutar de conciertos, entretenimiento y espacios de networking.

Ganar premios de alto valor, incluyendo motocicletas, cámaras frías y televisores.

La Feria del Tendero se desarrolla con el apoyo de: Castillo Hermanos, Bimbo, Grupo UMA Coca Cola, Fundación Génesis Empresarial, Banco G&T Continental, GRS, Saba, Excel Automotriz, Fuso, KIA, Malher, Nestlé, Neonet, Cuik, MARS, Pali Deli, Trululu, Fogel, Sarita, ConstruRed, Cofiño Stahl, Dadao, La Neveria, Quala, Prodin, Los Gauchitos, Pollo Pinulito y muchas marcas más.

Para más información, pueden visitar las redes sociales oficiales como Feria del Tendero y la página web www.feriadeltendero.com.