El futuro del café guatemalteco con soluciones sostenibles

Asistir al evento organizado por ANACAFÉ representó una excelente oportunidad para para la empresa, para formar alianzas directas y fomentar relaciones enriquecedoras con los caficultores. También fue el espacio ideal para presentar a los participantes los nuevos productos y servicios; como productos bio nutricionales y servicios satelitales para apoyar a los caficultores en campo; así como abordar temas relevantes como el control de la roya en el cultivo, acidez en suelos y un manejo preciso con algas e innovaciones nutricionales.

Los caficultores se enfrentan actualmente a varios retos, entre ellos el cambio climático y la forma de cultivar, entre otros. Muchos productores de café han migrado hacia otros cultivos más rentables, por lo que es vital que empresas como Agrocentro aporten, por medio de sus productos y servicios, un valor agregado a quienes aún se dedican a la producción de café.

Agrocentro ha enfocado sus esfuerzos en ofrecer un portafolio completo con productos innovadores que representen una solución diferente, más amigable y brinden un mejor control. Además, alternativas rentables y confiables que aporten a la sostenibilidad de cada productor, sin importar el enfoque o tamaño de sus cultivos.

La empresa también busca tener presencia directa en el campo por medio de asesoramientos personalizados. Todo con el propósito de apoyar a los productores a ampliar sus conocimientos técnicos para que puedan perfeccionar sus niveles de producción.

Para más información sobre Agrocentro, sus productos, servicios o actividades, los interesados pueden ingresar a sus redes sociales en Facebook e Instagram. También visitar el sitio web oficial agrocentro.com.