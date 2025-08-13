El futuro del trabajo aterriza en el corazón empresarial de Cayalá

El complejo de más de 2,000 m², ofrece 72 espacios de oficina, áreas de coworking, salas de reuniones y zonas comunes de alto diseño, todo respaldado por la red global de 4,500 centros REGUS en más de 120 países.

La llegada de la marca fortalece el ecosistema corporativo de la ciudad, genera empleos directos e indirectos y posiciona a Cayalá como el nuevo epicentro de negocios del país, combinando infraestructura premium, seguridad 24/7 y el encanto de un entorno urbano integrado con áreas verdes y espacios de esparcimiento.

“REGUS Cayalá no es solo un lugar para trabajar, es un punto de encuentro entre la visión global y el dinamismo local. Aquí, empresas, emprendedores y profesionales encuentran la flexibilidad, seguridad y prestigio que solo un hub empresarial de clase mundial puede ofrecer”, manifestó Ernesto Klimowitz, Gerente Comercial.

Conectar con el mundo nunca fue tan fácil, los usuarios de REGUS Cayalá tendrán acceso a membresías flexibles, soporte administrativo, internet de alta velocidad y oportunidades constantes de networking, todo en un solo lugar.

“Para nosotros en Ciudad Cayalá, es un honor que una marca global como REGUS nos haya seleccionado para su nuevo centro de oficinas y negocios, esta decisión confirma que Ciudad Cayalá es bienestar, comunidad, diversión, entretenimiento para la familia, y ahora negocios”, finalizó Julio García, director de Servicios a la Ciudad.