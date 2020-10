El Gran Bazar de Fetiche nos sorprende nuevamente con un mes lleno de descuentos especiales

Un mes lleno de ofertas ofrece el Gran Bazar de Fetiche. Foto Prensa Libre: Cortesía

“Alegría, lo primero que nos da es alegría, no solo para nosotros que trabajamos en la empresa sino para nuestros clientes. Todo cambia, de un día a otro recibimos un montón de personas y este año es un poco atípico, nos hacen falta los vacacionistas, pero por seguridad hemos limitado eso al máximo”, expresó Kay Schnoor, gerente general de Perfumerías Fetiche.

Desde sus inicios, en la década de los 80, esta empresa dedicada a la comercialización de aromas, desarrolla dos bazares con grandes descuentos en las diferentes lociones que distribuyen, lo que permite que sus clientes puedan aprovechar y adquirir su perfume preferido.

Los descuentos iniciaron cuando incursionaban en Interfer, que se realizaba cada dos años, específicamente en los años impares. Debido a la aceptación de sus clientes, continuaron haciéndolos en su tienda, los años impares.

Ya en la década de los 90´s el Gran Bazar se realizó solo en las tiendas de Perfumerías Fetiche, donde los amantes de los perfumes podían apreciar un sinfín de marcas. Desde sus inicios, El Gran Bazar incluyó a jóvenes para apoyar la venta durante el mes de ofertas.

Este año, debido a la crisis que ocasionó la pandemia de COVID-19, el primer bazar fue bastante atípico, ya que solamente se atendió por medio de la página web https://soyfetiche.com, como también, en las tiendas de Fetiche Reforma, Majadas y Cayalá durante 15 días consecutivos.

“Como empresa hemos estado bien, no nos hemos visto afectado por casos positivos en nuestros colaboradores. No solo se cumplen los protocolos en el trabajo, también lo hemos hecho en nuestras casas, es un compromiso de cada uno de nosotros, de cuidarnos en el trabajo y fuera de el”, continúa Schnoor.

Para el Gran Bazar que inició este jueves 29 de octubre y que finaliza el 29 de noviembre los guatemaltecos podrán encontrar su loción preferida en todas las tiendas Fetiche, Reforma, Majadas, Cemaco, Pradera, Miraflores, Condado Concepción, Naranjo, Avia, Oakland, Escala y en soyfetiche.com, además de las tiendas de Sears Majadas y los almacenes Siman en la capital.

Los que desean realizar sus pedidos por medio de la página web https://soyfetiche.com, el tiempo de entrega es no mayor a 72 horas en la capital, mientras que para las entregas ser realizan en un tiempo máximo de 7 días hábiles.

El horario de atención de las tiendas Fetiche se rigen a los horarios de los centros comerciales, que en su mayoría es de 10 AM a 8 PM; los viernes y sábados de 10 AM a 9 PM, mientas que en las tiendas de Avia, Majadas y Reformas el horario es de 9 AM a 9 PM horas, los pedidos por https://soyfetiche.com, se pueden realizar las 24 horas.

Una inclusión de lujo

Este año el bazar tendrá por primera vez la incorporación de Idôle de Lancôme, que estará en la presentación de 25ml.

“Cuando introducimos fragancias, esperamos un año para incluirlas en el Gran Bazar, el año pasado lanzamos Idôle y ahora se introduce como parte del Gran Bazar con un precio extraordinario de Q399 en la presentación de 25ml. Esta marca es un producto líder”, comenta Kay.

La fragancia de la empresa francesa que fue lanzada en el 2019, su nombre destaca la fuerza y el optimismo de las mujeres. Este aroma es obra de la unión de los perfumistas Shyamala Maisondieu, Adriana Medina y Nadége Le Garlantezec.

La combinación del jazmín aéreo, que apunta el toque de suavidad y pureza, más el rosa radical que fue creada por la fusión de 4 distintos tipos de rosa y el Chipre limpio combinado con almizcles permitió que se hiciera acreedora al premio de la mejor fragancia en el 2020.

La encargada de trasmitir el mensaje de mujer empoderada de Idôle de Lancôme a las nuevas generaciones es la actriz, cantante y modelo estadounidense Zendaya Coleman, de 22 años. La fragancia femenina dentro de las innovaciones que trae para este año está en el frasco, que es rellenable y con un tamaño de 75ml.