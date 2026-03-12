El híbrido enchufable diseñado para quienes buscan el equilibrio perfecto

El nuevo S7 destaca por su arquitectura electrónica de última generación, que integra sistemas de asistencia a la conducción (ADAS) de nivel superior, permitiendo trayectos más seguros en las diversas topografías de Guatemala. Desde las rutas urbanas de la capital hasta los ascensos hacia el altiplano, con una respuesta potente gracias a su motorización de alta eficiencia térmica, optimizando el consumo de combustible sin sacrificar el rendimiento.

"La llegada del GAC S7 a Guatemala marca un hito en nuestra expansión regional. Estamos entregando un vehículo que entiende las necesidades del conductor moderno: alguien que valora la seguridad de su familia, pero que también busca estar a la vanguardia tecnológica y disfrutar del placer de conducir", comentó Angelo Passarelli, gerente de marca GAC.

El S7 está listo para dominar el pasaje urbano y destacar en cualquier carretera. En Guatemala se contará con la versión full, que cuenta con un motor de 1.5 turbo, con potencia de 501 caballos de fuerza, un torque de 613Nm y una transmisión DHT. También está la versión estándar con un motor 1.5 turbo con 392 caballos de fuerza, 470 Nm torque y la misma transmisión DHT.

En su interior, el S7 creado por GAC Motor, ofrece una experiencia "Premium Lounge", con una de las distancias entre ejes más amplias de su categoría. El espacio y el confort se combinan con un sistema de infoentretenimiento intuitivo, conectividad total y una insonorización de cabina diseñada para aislar el ruido exterior, permitiendo que cada viaje sea una experiencia de relajación.

El nuevo GAC S7 ya se encuentra disponible en la sala de ventas de GAC, los interesados podrán agendar pruebas de manejo personalizadas y conocer de cerca las distintas versiones y planes de financiamiento diseñados para este lanzamiento.

Para más información, visite gacmotor.gt o síganos en sus redes sociales como @GACMotorGT.