El lado oscuro de la Fuerza con la mejor señal

El nuevo smartphone está disponible exclusivamente en Claro manteniendo la filosofía de durabilidad de la serie Reno de OPPO; su certificación IP66, IP68, IP69 asegura protección ante polvo, presión, salpicaduras e inmersiones en agua ya que soporta hasta 2 metros de profundidad y con su modo de cámara submarina permite tomar video en 4K y fotografías debajo de agua.

El OPPO Reno14 F 5G 256GB Edición Limitada, está disponible en planes Postpago y en Prepago, de venta exclusivamente en Latinoamérica, con una edición de 25,583 unidades, este dispositivo ya está disponible en tiendas y canales de venta Claro en todo el país.

“Con el OPPO Reno14 F 5G Edición Limitada Dark Side ponemos a disposición de nuestros clientes la Tecnología AI LinkBoost 2.0, la cual maximiza la señal y estabilidad, permitiendo conexiones más rápidas incluso en ascensores o áreas de baja cobertura. Esta optimización inteligente mejora la precisión en navegación y reduce la latencia, asegurando una comunicación fluida en todo momento, para disfrutar de la mejor señal y cobertura que brinda Claro con su red 5G, la cual ha sido premiada y reconocida durante 5 años consecutivos como la red móvil más rápida en Guatemala por la OOKLA-SpeedTest,”, expresó Willy Andreatta, Gerente de Mercadeo País.

El dispositivo tiene características de una Galaxia muy lejana, cuenta con una pantalla AMOLED de 6.57" a 120Hz adaptativa, perfecta para ver contenido, jugar o disfrutar la colección completa de Star Wars con fluidez y brillo superior.

La cámara principal de 50 MP Ultra nítida con AI, acompañada de una cámara ultra gran angular de 8 MP y una macro de 2 MP, permite capturar imágenes y videos a nivel profesional, colores intensos y detalles altamente definidos incluso en ambientes oscuros. La cámara frontal de 32 MP permite selfies luminosas y nítidas, con modos de retrato y efectos bokeh mejorados por IA.

La batería de 6,000 mAh, junto con su carga flash de 45W SUPERVOOC™ permite obtener energía rápidamente y mantener el dispositivo activo durante horas de uso intensivo.

“Con la Edición Limitada del OPPO Reno14 F Dark Side, buscamos ofrecer una experiencia única que combine tecnología de última generación con un diseño icónico que los fans reconocerán de inmediato. Es un dispositivo creado para quienes disfrutan la innovación y también para quienes viven la saga”, afirmó José Mauro Navichoque, Master Trainer de OPPO Guatemala.

Más sorpresas

Para los clientes que contraten o renueven un plan móvil pospago, Claro otorga el beneficio de "doble gigas" durante los primeros seis meses; los planes postpago incluyen llamadas y aplicaciones ilimitadas. Y si contrata o renueva su servicio de Internet Residencial recibe descuentos de hasta 40% en smartphones prepago-seleccionados.

Además, como parte de las promociones para la temporada de fin de año, para los usuarios de Prepago, los Superpacks desde Q35, incluyen Snapchat y Twitch ilimitado.

“Reafirmamos que nuestros clientes cuentan con plataformas avanzadas y una oferta comercial atractiva y diferenciada, para que con el Internet más rápido de Guatemala optimicen los diferentes sistemas y disfruten el servicio mediante la tecnología 5G, un sistema que permite tener experiencias de alto nivel digital en transmisión de datos, acceso a nuevas formas de entretenimiento, redes sociales, educación y mucho más, para que juntos contribuyamos a hacer un mundo mejor”, expresó Andreatta.