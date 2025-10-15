El lavado de la ropa con una fusión de poder y aromas sensoriales

"Hoy celebramos tres innovaciones que llegan para transformar la rutina de lavado. Queremos que nuestros consumidores vivan una experiencia sensorial completa, donde la limpieza superior se acompaña de fragancias únicas que generan bienestar y confort en cada lavado", expresaron Evelin Pinzón, Gerente de marca de Jabón Xtra; y Max Santa Cruz, Gerente de marca de Suavizante Terso.

Las nuevas variedades de Jabón Xtra Paraíso Suavizante y Xtra Protección Suavizante, así como el Suavizante Terso Tiernos Abrazos, ya se encuentran disponibles en las principales cadenas de supermercados, depósitos mayoristas y tiendas de barrio de Guatemala y resto de países de Centro América.

Limpieza Impecable

La línea Xtra Fusión Poder se expande con dos nuevas variedades:

Xtra Paraíso Suavizante : Inspirado en el vibrante color durazno elimina las manchas más difíciles, dejando la ropa limpia, suave y con aroma envolvente. Su fragancia intensa y exclusiva incluye el toque único de Guatemala al estar enriquecida con Aceite Esencial de Cardamomo, combinado con notas florales y la cremosidad del durazno, creando una estela de frescura prolongada.

: Inspirado en el vibrante color durazno elimina las manchas más difíciles, dejando la ropa limpia, suave y con aroma envolvente. Su fragancia intensa y exclusiva incluye el toque único de Guatemala al estar enriquecida con Aceite Esencial de Cardamomo, combinado con notas florales y la cremosidad del durazno, creando una estela de frescura prolongada. Xtra Protección Suavizante: Inspirado en el color Mocha Mousse, garantiza un lavado eficiente y reluciente, con una fragancia intensa y acogedora, diseñada con un delicioso toque de Vainilla para envolver las prendas en una sensación de tranquilidad y placer.

Vive el confort

Suavizante Terso, marca reconocida por su fórmula con tecnología NOH (neutraliza malos olores) y fragancias sensoriales, presenta Terso Tiernos Abrazos, una nueva variedad que envuelve cada prenda con ternura y confort.