El liderazgo femenino entra en ejecución con visión de futuro

En un contexto donde el liderazgo femenino avanza, pero aún enfrenta brechas estructurales, este foro regional se posiciona como uno de los espacios más relevantes para redefinir el rol de la mujer en la toma de decisiones empresariales en Centroamérica, con más de 2 mil mujeres impactadas en ediciones anteriores.

A diferencia de otros encuentros, el Women Executive Forum propone un enfoque pragmático, pasar del discurso inspiracional a la ejecución. El crecimiento del liderazgo femenino en América Latina ha sido significativo, pero el acceso a espacios de poder continúa siendo desigual.

En este contexto, iniciativas como el WEF buscan acelerar ese proceso mediante tres palancas clave:

Acceso a redes de alto nivel

Formación en pensamiento estratégico

Exposición a tendencias globales en liderazgo y tecnología

El formato del evento integra charlas de alto nivel, paneles estratégicos y networking dirigido, diseñado para generar conexiones que trascienden el evento y se convierten en alianzas profesionales de largo plazo. Las entradas se encuentran disponibles en modalidad preventa a través del sitio oficial: WEF 2026

La agenda contará con la participación de líderes regionales de sectores clave como banca, tecnología, salud y consumo masivo, incluyendo perfiles ejecutivos de empresas como McDonald’s Mesoamérica, BAC y TELUS Digital, PBS, así como fundadoras y CEOs que lideran procesos de transformación en la región.

Speakers:

Michelle Vides, directora regional de Marketing y Branding en McDonalds Mesoamérica

María José Casafont, CEO de FRT LATAM

Claudia Cifuentes, directora de ESI School of Management y Fundadora de Acción Mujer

Esthefany Moscoso, directora de Programas LATAM en Bridge for Millions

Susy Le Sage, directora de servicios compartidos en Integro

Anahid Godínez, Gerente General en Hospital Herrera Llerandi

Cinthya Samayoa, Gerente de Banca Mujer en BAC

Jennifer Medina, Gerente General de Cintora Textiles

Mariana Zavattieri, Fundadora y CEO de UP relaciones públicas,

Ana Lucía Paíz, Fundadora The Real Scrum

Mirian Alas, Gerente General de PBS El Salvador

Linda Contreras, Global Marketing Communication Manager de Telus Digital

Jenniffer Guzmán, Fundadora y CEO de Jugando a Programar

El foro es impulsado por Acción Mujer, una plataforma que articula educación, networking, innovación y desarrollo de habilidades estratégicas para mujeres en la región.

Más allá del evento, su enfoque responde a una visión más amplia: construir un ecosistema donde el liderazgo femenino no solo participe, sino que incida en decisiones económicas, tecnológicas y sociales.

El resultado esperado no es menor: más mujeres en posiciones de influencia y mayor impacto en la toma de decisiones empresariales en la región.