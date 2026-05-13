Vida Empresarial
El liderazgo femenino entra en ejecución con visión de futuro
El 27 de mayo de 2026, de 2:00 de la tarde a 7:00 de la noche en el salón Épica, de AVIA, Zona 10 capitalina, se realizará el Women Executive Forum Guatemala (WEF), en su edición 2026, donde se reunirán a líderes empresariales, ejecutivas, líderes emergentes y profesionales que buscan no solo fortalecer su liderazgo, sino ampliar su capacidad de influencia en entornos corporativos cada vez más complejos.
En un contexto donde el liderazgo femenino avanza, pero aún enfrenta brechas estructurales, este foro regional se posiciona como uno de los espacios más relevantes para redefinir el rol de la mujer en la toma de decisiones empresariales en Centroamérica, con más de 2 mil mujeres impactadas en ediciones anteriores.
A diferencia de otros encuentros, el Women Executive Forum propone un enfoque pragmático, pasar del discurso inspiracional a la ejecución. El crecimiento del liderazgo femenino en América Latina ha sido significativo, pero el acceso a espacios de poder continúa siendo desigual.
En este contexto, iniciativas como el WEF buscan acelerar ese proceso mediante tres palancas clave:
- Acceso a redes de alto nivel
- Formación en pensamiento estratégico
- Exposición a tendencias globales en liderazgo y tecnología
El formato del evento integra charlas de alto nivel, paneles estratégicos y networking dirigido, diseñado para generar conexiones que trascienden el evento y se convierten en alianzas profesionales de largo plazo. Las entradas se encuentran disponibles en modalidad preventa a través del sitio oficial: WEF 2026
La agenda contará con la participación de líderes regionales de sectores clave como banca, tecnología, salud y consumo masivo, incluyendo perfiles ejecutivos de empresas como McDonald’s Mesoamérica, BAC y TELUS Digital, PBS, así como fundadoras y CEOs que lideran procesos de transformación en la región.
Speakers:
- Michelle Vides, directora regional de Marketing y Branding en McDonalds Mesoamérica
- María José Casafont, CEO de FRT LATAM
- Claudia Cifuentes, directora de ESI School of Management y Fundadora de Acción Mujer
- Esthefany Moscoso, directora de Programas LATAM en Bridge for Millions
- Susy Le Sage, directora de servicios compartidos en Integro
- Anahid Godínez, Gerente General en Hospital Herrera Llerandi
- Cinthya Samayoa, Gerente de Banca Mujer en BAC
- Jennifer Medina, Gerente General de Cintora Textiles
- Mariana Zavattieri, Fundadora y CEO de UP relaciones públicas,
- Ana Lucía Paíz, Fundadora The Real Scrum
- Mirian Alas, Gerente General de PBS El Salvador
- Linda Contreras, Global Marketing Communication Manager de Telus Digital
- Jenniffer Guzmán, Fundadora y CEO de Jugando a Programar
El foro es impulsado por Acción Mujer, una plataforma que articula educación, networking, innovación y desarrollo de habilidades estratégicas para mujeres en la región.
Más allá del evento, su enfoque responde a una visión más amplia: construir un ecosistema donde el liderazgo femenino no solo participe, sino que incida en decisiones económicas, tecnológicas y sociales.
El resultado esperado no es menor: más mujeres en posiciones de influencia y mayor impacto en la toma de decisiones empresariales en la región.