Vida Empresarial
El nuevo campeón de la resistencia extrema
HONOR trae a Guatemala el nuevo HONOR Magic8 Lite, este lanzamiento también incluye el HONOR Magic8 Pro, que redefine las expectativas del usuario al ofrecer dispositivos que combinan resistencia de grado industrial con capacidades fotográficas profesionales y funciones avanzadas de inteligencia artificial.
Indestructible por fuera e imparable por dentro; así se presenta el HONOR Magic8 Lite, que incorpora una ingeniería de resistencia que desafía los estándares de la industria, todo dentro de un diseño ultradelgado de 7.76 mm y apenas 193 gramos.
Cuenta con el título de Guinness World Records por la caída a mayor altura de un smartphone (6,133 metros), logrado en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el 29 de septiembre de 2025. Este reconocimiento respalda la efectividad de su estructura de seis capas con tecnología HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop y Corning Gorilla Glass Victus 2, que brinda la capacidad de resistir caídas de hasta 2.5 metros sobre superficies rugosas como asfalto, adoquines y granito.
Gracias a sus certificaciones IP69K, IP69, IP68 e IP66, el dispositivo no solo resiste inmersión en agua (hasta 1.5 metros durante 30 minutos), sino también chorros de agua a alta presión y temperaturas de hasta 85 °C, una capacidad generalmente reservada para equipos industriales.
“Con este lanzamiento, damos un paso decisivo para continuar acercando tecnología innovadora a todos los guatemaltecos. Este es un smartphone que no solo es prácticamente indestructible, sino que también potencia la creatividad, productividad y estilo de vida de nuestros consumidores”, expresó Marcos Cifuentes, Marketing Manager de HONOR Guatemala.
El HONOR Magic8 Lite incorpora una batería Silicon-Carbon de 8,300 mAh (la más grande en su categoría) que ofrece hasta seis años de durabilidad y autonomía prolongada para uso intensivo. Gestionada por algoritmos inteligentes de ultra ahorro de energía, permite realizar llamadas por más de una hora incluso con solo 2% de batería restante.
Así también, incluye HONOR SuperCharge de 66W para carga rápida y Carga Reversible de 7.5W, que permite utilizar el dispositivo como power bank para recargar auriculares, smartwatches o incluso otros smartphones de manera práctica y eficiente.
Experiencia visual y fotografía con IA
Su pantalla AMOLED de 6.79 pulgadas con brillo pico de 6000 nits, garantiza visibilidad óptima incluso bajo luz solar directa. El sistema de cámara de 108MP Ultra-Sensing con doble estabilización (OIS + EIS) y certificación CIPA 5.0 permite capturar fotografías nocturnas nítidas a mano alzada.
Además, su suite de edición con IA incluye:
- Borrador con IA
- Recorte con IA
- Expansión de Imagen con IA
- Función Ojos Abiertos para perfeccionar retratos grupales
Potencia y productividad inteligente
Impulsado por la plataforma móvil Snapdragon 6 Gen 4, el HONOR Magic8 Lite está equipado con 16GB de RAM efectiva, disponible en versiones de 256GB y 512GB de almacenamiento. Ejecuta MagicOS 9.0 basado en Android 15 y está preparado para recibir MagicOS 10 basado en Android 16.
El sistema integra funciones de productividad como:
- Traducción con IA en tiempo real
- HONOR Notas con transcripción inteligente
- Magic Portal para transferencia fluida entre aplicaciones