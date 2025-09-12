El nuevo ícono residencial que fusiona filosofía, diseño y bienestar

Ubicado en el sector de Bulevar Acatán, zona 16, ZÉNIKA inicia con una torre de 28 niveles, 158 apartamentos de 84 a 106 m², 5 sótanos, 316 parqueos residenciales y 23 para visitas. La propuesta incluye 11 amenidades diseñadas para el bienestar y la convivencia.

Su nombre es una inspiración de la filosofía de diseño que combina principios del ZEN resaltando la simplicidad, equilibrio y presencia, con la ética estoica de Séneca, de propósito y moderación que los traduce en decisiones arquitectónicas de diseño. Los cuales reflejan una marca intuitiva, responsable y comprometida con el bienestar colectivo.

“Iniciamos una nueva etapa elevando el estándar de la vida urbana en Guatemala. ZÉNIKA combina ubicación, diseño y amenidades enfocadas en el bienestar de las personas. Este proyecto está pensado para atender a familias, a personas que buscan independizarse, y básicamente por la escala que tiene el proyecto, permite el que podamos poner a disposición, muchas amenidades para que los clientes puedan tener todo en un mismo lugar”, explica Alfredo Vila, CEO de Milésimo.

El proyecto destaca por su innovación al haber realizado una alianza con Samsung, la cual permite contar con equipamiento tecnológico en los apartamentos, los cuales cuentan con seis configuraciones de 84–106 m². Dentro de las amenidades, destacan: Social room, Kids room, Game room, Gym, Pet park, Activity arena, Jacuzzi terrace, Coworking (interior + exterior), Firepit, Yoga deck, Rooftop, entre otras.

Grupo Milésimo, con más de 10 años de experiencia y proyectos como Vicinia Las Américas, Vías San José y ARTIS, reafirma su compromiso con la creación de comunidades sostenibles y funcionales, lo que se refleja en la confianza del mercado y la solidez de sus propuestas.

“Como primera fase de un masterplan, ZÉNIKA integrará área comercial, futuras torres y espacios comunitarios, consolidando un entorno de conveniencia y conexión. Este proyecto ofrece ser el mas alto y el más imponente de todo el sector”, finalizó Alejandro Aguilar, socio director de Milésimo.

Para agendar una cita o conocer promociones de lanzamiento, comuníquese al (502) 3038 6475 o visite www.milesimo.com.gt.