El pickup 4×4 turbo diésel que combina fuerza, tecnología y seguridad

El Chery HIMLA está equipado con un motor 2.3 litros turbo diésel que entrega 160 HP y 420 Nm de torque, junto a un sistema de tracción 4x4 con modos 2H, 4H y 4L, ideal para adaptarse a distintos tipos de terreno. Está disponible con transmisión manual de 6 velocidades o automática de 8 velocidades, con capacidad de carga de hasta 1,000 kg y remolque de hasta 3,000 kg con frenos.

“Con HIMLA damos un paso importante en nuestra estrategia de crecimiento en la región, ofreciendo un pickup robusto, tecnológico y adaptado a las necesidades del mercado guatemalteco”, afirmó Virgilio López, director de Marca Regional.

El interior ofrece una experiencia moderna y conectada con pantalla de 12.3 pulgadas, compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, cargador inalámbrico y sistema de audio integrado.

La versión Luxury TA eleva la experiencia con tapicería en cuero, asiento eléctrico para el conductor, freno de parqueo electrónico y sistema Auto-Hold.

En seguridad, HIMLA destaca con 7 bolsas de aire, frenos de disco en las cuatro ruedas y un completo paquete de asistencias que incluye control de estabilidad, tracción y frenado. Además, incorpora cámara 360°, sensores de proximidad, monitoreo de presión de neumáticos y sistema ISOFIX, brindando mayor confianza en cada trayecto.

El HIMLA presenta un diseño exterior con carácter, equipado con faros LED, luces diurnas DRL, rines de hasta 18 pulgadas, barra antivuelco, estribos laterales y cama de carga con recubrimiento protector.