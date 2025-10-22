El pickup que redefine la experiencia de conducción más eficiente

El pickup POER 2.4 está diseñado para responder a las exigencias del trabajo y adaptarse al estilo de vida de los guatemaltecos que disfrutan de la aventura. Su motor Turbo Diesel ofrece una experiencia de manejo poderosa, estable y eficiente, su transmisión automática de 9 velocidades incluye modos Standard, Eco y Sport, permitiendo un desempeño óptimo en distintos terrenos y estilos de manejo. Además, su sistema de tracción 4x4 con bloqueo diferencial trasero garantiza la capacidad todoterreno necesario para enfrentar con seguridad y confianza las rutas guatemaltecas.

“POER 2.4 traduce la ingeniería de GWM en resultados concretos: control, comodidad y seguridad que se sienten en el día a día y en rutas exigentes. Escuchamos al cliente y entregamos un pickup que resuelve: sólido en desempeño, intuitivo en su tecnología y listo para los desafíos del país. Sin duda el POER 2.4 ha nacido para ser fuerte y ha sido construído para ser inteligente”, detalló Manolo García Gerente de Ventas de GWM-IVESA Motors.

En cuanto a tecnología y conectividad, este pickup incorpora una pantalla táctil de 12.3 pulgadas con CarPlay y Android Auto inalámbricos, seis bocinas, Smart Key y arranque a distancia, junto con aire acondicionado dual-zone, asientos delanteros eléctricos con tapicería de cuero y un timón multifunción con paddle shift que elevan la comodidad y la practicidad al conducir.

“El consumidor guatemalteco ha evolucionado y ahora demanda un pickup que combine potencia para el trabajo, eficiencia para el día a día y tecnología de punta para dar seguridad y conectividad. EI GWM POER 2.4 es la respuesta perfecta, integrando un rendimiento sólido innovaciones tecnológicas y confort para cualquier situación. Representa el equilibrio ideal entre trabajo, familia y aventura, con el respaldo de una empresa con más de 61 años de tradición en el país”, afirmó Vivian Méndez Gerente de Mercadeo de GWM -IVESA Motors.

La seguridad es un distintivo central del POER 2.4, equipado con un moderno sistema ADAS (Asistencias Avanzadas a la Conducción). Esto incluye control de crucero adaptativo (ACC), asistente de mantenimiento de carril (LKA), monitoreo de punto ciego (BSM), alerta de colisión frontal con detección de peatones (FCW), control electrónico de estabilidad (ESP), cámara de 360 grados y sensores de reversa, entre otros, asegurando ia protección dei conductor y los pasajeros.

Este lanzamiento fortalece la posición de GWM en el segmento de pickups en Guatemala, ofreciendo una opción única para empresarios, PYMES y flotas de sectores como construcción, agricultura y servicios, así como para usuarios particulares que buscan un vehículo confiable, confortable y seguro para uso urbano y recreativo.

EI GWM POER 2.4 está disponible en las agencias GWM ubicadas en la 6a avenida 7-02, Zona 9, y en la 20 calle 16-21, Zona 10. Adicionalmente, IVESA Motors continúa ampliando su red de servicio a lo largo del país, con talleres certificados que garantizan atención y respaldo conforme a los estándares internacionales de calidad. Para más información, los interesados pueden visitar la página web gwm.gt, solicitar cotizaciones o pruebas de manejo al PBX o WhatsApp 2229-7171, y seguir las redes sociales como GWM Guatemala.