El primer pickup especialmente diseñado para la aventura e innovación

Durante una experiencia inmersiva de dos días en Chile, se ofreció un recorrido sensorial por la dimensión del estilo de vida que habilita el Tasman. Desde su diseño contemporáneo hasta sus avanzadas características de conectividad y confort, cada elemento ha sido creado para acompañar a quienes trazan su propio camino, ya sea en la ciudad o más allá.

Así mismo, se mostraron las capacidades todoterreno del Kia Tasman, al ponerlo a prueba en un recorrido especialmente diseñado para llevar al vehículo a sus límites. La experiencia demostró su potencia, capacidad y preparación para enfrentar cualquier desafío.

“Kia Tasman se ha diseñado para satisfacer las necesidades de una base de clientes más amplia y diversa. Ofrece una experiencia de producto completa que se diferencia de cualquier otra opción en el mercado actual”, afirmó Steve Lee, presidente de Kia Centroamérica y América del Sur.

El debut de Kia Tasman, subraya el compromiso de la marca de entregar vehículos adaptados a las diversas y cambiantes necesidades de los clientes de la región.

Después de más de 1,777 pruebas de desarrollo y 18 mil ciclos de evaluación en condiciones extremas en todo el mundo, desde la nieve sueca y la sabana australiana hasta los senderos de América del Norte y los desiertos de Oriente Medio, Tasman ahora ingresa al mercado guatemalteco como una solución audaz, versátil y confiable tanto para la conducción diaria como para las aventuras exigentes.

"Kia Tasman se creó para exploradores, aventureros y emprendedores, personas que necesitan un vehículo en el que puedan confiar en cualquier situación. Su diseño refleja ese espíritu: honesto, resistente y práctico. Es una camioneta que combina a la perfección el estilo de vida y la utilidad, y encarna el compromiso de Kia con el diseño audaz y con visión de futuro", comentó Thomas Kearns, diseñador jefe de Kia Design Center America.

Para satisfacer las exigentes demandas de los conductores de pick up, Kia ha equipado este modelo con características de ingeniería inteligentes, diseñadas para la durabilidad en el mundo real. Un detalle destacado es la entrada de aire estratégicamente ubicada dentro del guardabarros, que permite a todas las versiones de Tasman vadear cuerpos de agua con seguridad, alcanzando profundidades de hasta 800 mm.

Tanto las versiones LX como X-Line se ofrecen con tracción en las cuatro ruedas (4X4). El sistema 4X4 se ajusta automáticamente a diferentes superficies para ofrecer una tracción óptima e incluye tres modos de conducción principales: ECO, Smart y Sport, así como configuraciones específicas del terreno para arena, barro y nieve. La plataforma de carga mide 1.512 mm de largo, 1.572 mm de ancho (con 1.186 mm entre los pasos de rueda) y 540 mm de profundidad, ofreciendo el mejor volumen de carga de su clase de 1.173 litros (VDA). Respaldado por una estructura de cama reforzada de múltiples esqueletos, puede manejar una carga útil de hasta 1.145 kg y puede remolcar hasta 3.500 kg, lo que lo convierte en una herramienta potente y confiable para cualquier trabajo.