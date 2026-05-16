El recorrido gastronómico que celebra los sabores del mundo

Horizontes propone un viaje sensorial que conecta la gastronomía con la cultura, ofreciendo menús temáticos inspirados en diferentes regiones del mundo. A lo largo del año, este concepto ha explorado sabores asiáticos, italianos, mexicanos, chinos, centroamericanos y peruanos, posicionándose como una experiencia gastronómica dinámica dentro de la ciudad.

Durante mayo, Horizontes está dedicado a Colombia, con un buffet de almuerzo que celebra la esencia de su cocina a través de recetas tradicionales, ingredientes emblemáticos y una propuesta llena de color y sabor. Esta experiencia permitirá a los comensales disfrutar de una amplia variedad de platillos que reflejan la identidad gastronómica del país invitado.

Horizontes forma parte del compromiso de The Westin Camino Real Guatemala por ofrecer experiencias memorables, donde la gastronomía se convierte en un puente que conecta culturas y despierta los sentidos.

En junio, Horizontes presentará una nueva edición inspirada en la cocina de Estados Unidos, ampliando este recorrido culinario internacional.

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