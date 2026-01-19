El SUV pionero en la incorporación de la tecnología IQ. Light

Dicha experiencia permitió a los asistentes conocer el vehículo en un entorno dinámico y cercano, alineado con los valores de equilibrio, versatilidad y bienestar que inspiran a la nueva TAOS 2026 y que la posicionan como el vehículo ideal para acompañar los distintos momentos de la vida diaria.

Pionero en la incorporación de la tecnología IQ. Light (faros LED inteligentes), el modelo también fue el primero de su segmento en obtener la máxima calificación en el nuevo protocolo de Latin NCAP en 2021, consolidándose como un referente en protección y confianza.

“La nueva Taos 2026 representa la evolución de un SUV que ha marcado pauta dentro de su segmento. Con esta nueva versión, Volkswagen continúa apostando por el diseño, la tecnología y la seguridad, integrando una propuesta que conecta con los estilos de vida actuales y acompaña a las personas en su día a día”, comentó Pedro Cárdenas, Director Comercial Regional de Grupo Continental Motores.

Bajo el capó, el motor 250 TSI mantiene un rol protagónico, con 150 caballos de fuerza, 25,5 kgfm de torque y asociado a una nueva transmisión automática de ocho velocidades. La nueva Taos continúa destacándose por ofrecer el mejor consumo y la mejor aceleración de 0 a 100 km/h de su categoría, además de la menor distancia de frenado, gracias al sistema de frenos de disco en las cuatro ruedas. Las versiones incorporan llantas de 19 pulgadas en Highline y de 18 pulgadas, con diseño inédito, en Comfortline.

En la parte frontal, los faros IQ. Light continúan como equipamiento de serie, ahora con una nueva presentación en forma de “X” en el módulo principal LED. La light strip frontal, exclusiva de la versión Highline, se integra a los nuevos parachoques, que presentan una mayor apertura para la entrada de aire, siguiendo los rasgos de diseño de otros modelos del portafolio como Tera, Nivus y T-Cross.

El diseño exterior es uno de los grandes protagonistas de esta renovación. La Taos se convierte en el primer modelo del mercado nacional en incorporar el logotipo iluminado en la parte trasera, acompañado por una light strip que conecta las nuevas luces traseras. Esta línea de iluminación, con el emblema de Volkswagen encendido en color rojo, refuerza su identidad visual y facilita su reconocimiento en la vía pública.

En el interior, el nuevo Taos eleva el estándar de confort y calidad percibida. Con 498 litros de capacidad en el maletero, amplio espacio para los pasajeros traseros y una excelente posición de manejo, el modelo responde a las principales necesidades del segmento de SUV medianos, tanto para el uso diario como para viajes familiares.

El sistema VW Play Connect flotante de 10,1 pulgadas se complementa con aire acondicionado digital de doble zona y cargador inalámbrico para teléfonos móviles. El volante recupera los botones físicos, respondiendo a las preferencias de los clientes, sin perder funcionalidad ni conectividad.

En materia de tecnología y seguridad, la nueva Taos integra el Active Info Display de 10,25 pulgadas, desde donde se gestionan los principales sistemas de asistencia a la conducción. Entre ellos se incluyen Travel Assist, Lane Assist, Monitoreo de Punto Ciego, ACC con función Stop & Go y el frenado autónomo de emergencia con Multicollision Brake, que ayuda a evitar un segundo impacto en caso de colisión.

Además de los sistemas activos, el habitáculo cuenta con seis airbags de serie y, gracias a la conectividad del VW Play Connect, permite acceder a más de 15 funciones a través de la aplicación Mi VW, reforzando la seguridad tanto dentro como fuera del vehículo.

La paleta de colores se amplía con dos nuevas opciones: Azul Pacífico y Gris Glacial, ambas disponibles con techo negro en la versión Highline. A estas se suman los tonos Gris Platinum, Blanco Puro, Negro Mystic y Plata Pyrit, que completan la gama.