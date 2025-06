El teatro celebra su existencia en las tablas

Annie, Chicago, Cabaret, José el soñador y Evita, son algunas de las más de 30 producciones que la han catapultado al éxito por sus interpretaciones de personajes icónicos. Desde los 5 años de edad Kristine mostró grandes dotes artísticos y desde entonces, la llevaron en una travesía entre el canto, baile, hasta llegar a su gran pasión, el teatro musical en 2002.

“Con un corazón lleno de gratitud recibo este homenaje, nunca pensé que haciendo algo que disfruto tanto como es el teatro musical, cantar, bailar y actuar, y luego involucrándome en producir los musicales, me trajera momentos tan gratificantes, de ver a la gente aplaudir y apreciar el trabajo que hacemos, estoy llena de emociones”, manifestó Klanderud.

La también abogada, es una apasionada del teatro, ha colaborado con varias organizaciones para recaudar fondos en pro de la niñez, también ha sido parte de grabaciones multilingües de audiolibros en inglés-español interpretando las voces para varias editoriales en Estados Unidos.

“Yo me debo a mi familia, a mis papas que desde que tenía cinco años me apoyaron con ir a las clases de baile, de canto, a talleres de actuación. Eventualmente mi esposo, quien me conoció en el mundo del teatro, me apoya incondicionalmente, y luego mis hijos, con quienes soñamos juntos y buscamos nuevas metas, cosas que hacer y disfrutamos todo esto”, añadió Klanderud.

En 2014 se metió de lleno a la producción con su firma Spotlight, junto a su amigo Julio Hugo Penagos, y ha servido de catapulta para el nacimiento de talentos artisticos de niños y jóvenes, y también para presentar en el país obras artísticas de alta calidad con talento guatemalteco, a la fecha han lanzado ocho obras musicales, Mama mía, Shrek el musical, Mary Poppins, Los locos Addams, Legalmente Rubia, Rock of Ages, Matilda y Charlie y la Fábrica de Chocolate.

“Entre los nuevos proyectos está el musical del Mago de Oz, que ya lo estamos trabajando, empezamos los ensayos hace un par de fines de semana, con un elenco talentosísimo, donde siempre tenemos niños, jóvenes y adultos participando en esta historia clásica, que vamos a presentar la versión de la película de 1939 bajo licencia de Concord Theatricals, respetando los derechos de autor a como originalmente fue creada esa obra”, expresó la homenajeada.

El teatro une a la humanidad y celebra su existencia, nos ayuda a sentir, a transmitir, a sanar y es también un alimento necesario en nuestras vidas, hay que seguir asistiendo a estos espectáculos y apoyar producciones para que el teatro musical siga creciendo en Guatemala.

“Me siento muy honrada, mi corazón está lleno de gratitud por este homenaje, quiero agradecer a Ana Silvia Ramírez, Fidel Celada y a todo el IGA que me abrió las puertas en todo momento. Este teatro es mi casa, así lo siento y así lo he dicho durante mucho tiempo, donde he conocido y sigo conociendo a maravillosas personas de quienes he aprendido tanto, personas tan diferentes entre sí, pero que comparten el mismo amor por el teatro musical”, finalizó Kristine.