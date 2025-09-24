El televisor más grande del mercado nacional

Esta pantalla redefine la experiencia visual al ofrecer colores más realistas, contrastes superiores y un nivel de brillo sin precedentes. Con este lanzamiento, Hisense se consolida en Guatemala como pionero en este tipo de tecnología y MAX refuerza su compromiso de acercar a los guatemaltecos, las últimas innovaciones del mercado.

El Hisense 116UX estará disponible en MAX a un precio especial por tiempo limitado. Para más información, los interesados pueden visitar los diferentes puntos de venta MAX, ingresar a www.max.com.gt, comunicarse vía WhatsApp al 2423-0100 o sintonizar el programa Vida MAX TV.

“Nos emociona ser el canal exclusivo de este lanzamiento. En MAX le damos a los guatemaltecos la oportunidad de acceder antes que nadie a las últimas tendencias en entretenimiento. Con el Hisense 116UX reafirmamos nuestro liderazgo como el retail de referencia en innovación y tecnología en el país”, indicó María Inés Canale, Gerente de Mercadeo MAX.

Mundialista otro año

Hisense sorprendió con una noticia de impacto internacional, por tercer Mundial consecutivo, la marca será Patrocinador Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el evento deportivo más visto y de mayor relevancia a nivel global. Esta se convierte en la cuarta colaboración entre Hisense y FIFA, ya que este año hicieron historia al convertirse en el primero Socio Oficial de la primera edición del Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

“Con el 116UX traemos a Guatemala la revolución visual que define el futuro del entretenimiento en el hogar. Ser pioneros en esta tecnología y ofrecerla de forma exclusiva con MAX, nos consolida como líderes en innovación y experiencia para el consumidor guatemalteco”, destacó Harold Caballero, Gerente General de Hisense Panamá.

Este anuncio refuerza la visión de Hisense de vincular innovación tecnológica con la pasión del deporte, creando experiencias únicas que inspiran unión, orgullo y emoción en todo el mundo. Muy pronto, junto a MAX, compartiran con el público guatemalteco grandes sorpresas y activaciones especiales para celebrar este acontecimiento histórico.