El torneo de fútbol infantil y juvenil más importante de Centroamérica

Durante tres días de competencia, 16 equipos campeones buscaron alcanzar el máximo reconocimiento regional en sus respectivas categorías. Todos clasificaron tras destacarse en los torneos nacionales de sus países, lo que los convierte en representantes del mejor fútbol infantil y juvenil centroamericano.

En esta edición participaron en las categorías: Sub-13: jugadores nacidos entre 2013 y 2016, de 10 a 13 años. Los ganadores en la categoría U-13, ambos campeones llegaron hasta los tiros de penal, en la masculina fue Halcones, de El Salvador y en la femenina, Adsoledad, de Honduras.

En la Sub-17: jugadores nacidos entre 2009 y 2012, de 14 a 17 años. Quienes levantaron la copa de campeones fueron los equipos de Honduras, Motagua (masculino) y Adsoledad (femenino).

Los equipos ganadores recibieron trofeos, medallas y el reconocimiento de toda la región como campeones de la Súper Liga Claro Internacional 2026. Más allá de los resultados deportivos, el torneo representa una vitrina de exposición que puede abrir nuevas oportunidades para que los jóvenes continúen desarrollando sus carreras dentro y fuera de sus países.

La Súper Liga Claro nació en Guatemala en 2013 con el propósito de fomentar el deporte entre niños y jóvenes, promover hábitos saludables, fortalecer el trabajo en equipo, incentivar la integración familiar y abrir espacios de desarrollo personal y deportivo. Gracias a su éxito, la iniciativa se expandió a otros países de la región donde Claro tiene presencia.

A la fecha, ha beneficiado a más de 2,286 equipos y 22,860 jóvenes deportistas, quienes encuentran en este torneo una oportunidad para crecer, competir y acercarse a sus sueños. Ambas categorías compiten en las ramas femenina y masculina, ofreciendo una experiencia deportiva inclusiva que celebra y promueve el talento, la disciplina y la dedicación de cientos de promesas del deporte.

Acceso gratuito y apoyo integral

Desde sus inicios, la Súper Liga Claro se ha distinguido por ser un torneo de acceso gratuito para todos sus participantes. Equipos provenientes de clubes, colegios, escuelas, comunidades, iglesias y grupos de amigos pueden competir sin costo por inscripción, uso de instalaciones deportivas,

Para la fase final internacional, Claro también entrega a los equipos campeones uniformes completos, zapatos y medias deportivas. En el caso de las delegaciones que deben trasladarse a otro país, la empresa cubre transporte aéreo, hospedaje, alimentación y movilización local, garantizando una experiencia integral para los participantes.