Elegir una carrera es también elegir un propósito de vida

El objetivo de la Expo fue brindar a los futuros universitarios una experiencia cercana con la comunidad académica. Durante la jornada, los participantes pudieron explorar las distintas oportunidades formativas y conocer los valores que distinguen a la institución.

También, pudieron explorar la oferta académica de las distintas facultades y programas, entre ellos: Ciencias de la Comunicación Social, Ciencias Humanas y Sociales, Ciencias Jurídicas, Ingeniería, Ciencias Económicas, Medicina, Arquitectura, Odontología, así como el Instituto Salesiano de Educación en Línea.

“Buscamos abrirnos hacia el publico guatemalteco, con propuestas para los jóvenes en las nueve facultades que se tienen distribuidas en las tres diferentes sedes de la casa estudios. Contamos con programas de becas que denominamos el Plan de Oportunidades, y, con ellos, para que tengan la oportunidad de ser formado más que un profesional, en una persona ética que sirvan al país de una manera altruista y que hagan la diferencia”, comentó el sacerdote Rómulo Gallegos, Rector Universidad Mesoamericana.

Este año se estima que entre 600 a 650 personas visitaron la sede central. El próximo 29 de mayo, la Expo se realizará en la sede de Quetzaltenango, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, donde se ubican la Facultad de Ingeniería, Avenida Las Américas 9-80, zona 9.

Como parte de su fortalecimiento académico, tanto la sede de la ciudad de Guatemala como la de Quetzaltenango, presentan nueva infraestructura de laboratorios y servicios académicos de alto impacto, orientados a fortalecer la formación práctica y el desarrollo profesional de los estudiantes.

Además, los participantes conocieron las distintas áreas que conforman la experiencia integral universitaria, incluyendo actividades deportivas, culturales y pastorales, pilares fundamentales del modelo educativo salesiano

La Expo UMES 2026 también refleja el espíritu de familia que caracteriza a la comunidad universitaria y su identidad salesiana, enfocada en formar profesionales competentes, con valores y comprometidos con el bien común.

La jornada incluyó actividades lúdicas, experiencias académicas interactivas y espacios de convivencia, pensados para acompañar a los jóvenes en su proceso de elección profesional de manera positiva y motivadora