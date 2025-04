En Xela darán la bienvenida a la época más refrescante del año

En Occidente, en el Centro Intercultural y Deportivo de Quetzaltenango, se realizará el primero de los dos conciertos de la Gira, donde se espera que un aproximado de 8 mil espectadores podrán disfrutar de las actuaciones internacionales del dúo venezolano Mau y Ricky, así como del panameño Boza. En representación del talento guatemalteco se presentarán Grupo Rana, Ale Mendoza, Mezz, Kontra, Wongraphy, Zaravia y Bellakeopuntocom.

Previo a viajar a la ciudad altense, Boza compartió un momento especial con algunos fans y compartir sobre su carrera y hacia dónde va como artista. El cantante panameño indicó que esta es su segunda vez en el país, pero será la primera ocasión en poder visitar más lugares.

“La primera vez que vine solo me toco ir del hotel a show y viceversa, ahora podre estar unos días más y tener opciones de salir y conocer, pero en esa primera vez me encantó la comida, el calor y la buena vibra de la gente, me recibieron super bien y siento que este es un país no me van a dejar solo. En esta ocasión el publico podrá vivir experiencias distintas, en cada uno de los shows verán 100% de mi entrega en el escenario, pero por ir primero al frio, habrán temas especiales para entrar en calor y en el otro, que es como mi clima, así caliente, de repente me suelte más y haré algo distinto, cada show es planeado, pero a mi me gusta improvisar para darle un toque especial”, expresó Boza.

La segunda fecha de concierto será en el Km. 97 de la Autopista Puerto San José y se espera a más de 20 mil guatemaltecos, allí tendrán como invitados a Morat, Arcángel, Ryan Castro, Kapo y nuevamente Boza, además de los artistas nacionales Ale Mendoza, Zelaya, Mezz, Kontra, Zaravia, Dovella, PardoPardo, Wongraphy y Bellakeopuntocom.

“Ya había tenido conciertos en Centro América, pero ahora que vengo con Pepsi a gran escala, si siento que la gente si me escucha y se ve que en verdad tengo presencia. Por el momento estoy trabajando en mi próximo álbum que espero salgo a principios del otro año. Como estoy viajado por todo el mundo, estoy buscando la manera de escribir en algunos países, grabando esas experiencias que te dan distintas culturas”, finalizó el cantante urbano.

Al igual que en las ediciones anteriores, la Gira Refrescante Pepsi contará con un espacio dedicado a la experiencia gastronómica. En Vibra y Sabor los asistentes encontrarán stands con actividades y dinámicas de parte de las marcas patrocinadores, así como una variada selección de restaurantes y puestos de comida y bebidas para satisfacer los gustos de cada guatemalteco. Este año la experiencia se complementa con Pollo Campero, un importante aliado para Pepsi.

"Cada concierto ha sido diseñado para ser un evento único, donde la música se fusione con momentos de pura diversión desde el primer momento que lleguen. Este 2025 tenemos un ambiente cargado de frescura, sorpresas, interacciones y, por supuesto, la mejor música en vivo de artistas locales e internacionales"', aseguró María José Recinos, Jefe de marca Pepsi.

Para quienes aún no tienen su entrada a la Gira Refrescante Pepsi 2025, la marca anunció que todavía pueden adquirir sus pases a través de la página web www.mundopepsi.com.