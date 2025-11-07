Enciende los corazones de los guatemaltecos

Con el lema “Enciende lo Mejor de Ti”, este evento cumple 4 décadas de llevar a cada uno de los corazones guatemaltecos, la paz y alegría que caracterizan esta época. Será transmitido en directo por Canal 3, las emisoras de Central de Radio, y las redes sociales de Cerveza Gallo, permitiendo a todos los guatemaltecos dentro y fuera del país ser parte de esta gran celebración.

“Invitamos a todas las familias guatemaltecas a celebrar juntos 40 años de iluminar esta época. Hemos preparado un espectáculo especial para compartir con todos los guatemaltecos, para dar por iniciadas una de las épocas más esperadas del año”, comentó Ricardo Pontaza, Gerente de Marca Cerveza Gallo.

El Festival Árbol Gallo 2025 integrará 9 figuras más en el camellón de la Avenida Reforma y Avenida Las Américas, un show de nieve, luces y láser, para celebrar 40 años de brindar una experiencia única e innovadora que deslumbra a los visitantes con su espectacular despliegue de tecnología de iluminación avanzada, que este año llega a 203 parques en todo el país, con decoración del festival y figuras navideñas que cobrarán vida al ritmo de la música festiva, transformando cada rincón del festival en un cautivador espectáculo visual.

Además de su atractivo visual, el Festival Árbol Gallo en un referente de tradición, arte, tecnología. Cada visita promete ser un viaje emocional, diseñado para deleitar tanto a grandes como a pequeños. Con esta propuesta innovadora, el festival no solo celebra la Navidad, sino que también crea un espacio donde los recuerdos familiares se entrelazan con la magia de la temporada, haciendo de cada año una experiencia memorable y llena de alegría.

Los otros puntos donde Cerveza Gallo encenderá otros árboles serán: Condado Concepción, Mixco, Amatitlán, Chimaltenango, Tac Tic, Salamá, Zacapa, Cobán, Puerto Barrios, Teculután, Sanarate, Progreso Guastatoya, Esquipulas, Chiquimula, Barberena, Santa Lucía, Escuintla, Jutiapa, Jalapa, Tiquisate, Chiquimulilla, Nueva Santa Rosa, Quetzaltenango, Mazatenango, Coatepeque, Malacatán, San Marcos, Sololá, Quiché, Huehuetenango y Retalhuleu, y este año se incorporan 2 lugares más Antigua Guatemala y San Agustín Acasaguatlán.

Desde el 16 de noviembre de 2025 hasta el 6 de enero 2026, cada árbol ofrecerá un espectáculo de luces todos los días de 5:30 de la tarde a 12:00 de la media noche, ofreciendo a los guatemaltecos una experiencia navideña para celebrar y compartir la magia de la Navidad en un ambiente de sano entretenimiento y unión. Los días 24 y 31 de diciembre se tendrán horarios especiales hasta las 5:00 a.m. para que los guatemaltecos puedan disfrutar por más tiempo en esos días.

“Este festival tiene como objetivo compartir con los guatemaltecos un espacio de encuentro y celebración en una época tan especial para todos,” agregó Rodrigo Gavarrete vocero de Cervecería Centro Americana, S.A.

Para promover el ambiente familiar y poder disfrutar de la actividad, se contará con seguridad privada perimetral y el apoyo de la Policía Nacional Civil y la Municipalidad de Guatemala. Asimismo, sugiere a aquellos que deseen asistir al evento familiar llegar bien abrigados, identificar a los niños y llegar con tiempo suficiente para disfrutar de esta experiencia única.

Para facilitar la circulación vehicular, se comunicarán con antelación las vías alternas a través de radio, volantes, pantallas digitales, señalización vial y el apoyo de EMETRA. Y, por último, la marca tiene un plan de limpieza durante la actividad se colocarán en y alrededor de toda la plaza y contratará, como todos los años, un equipo de limpieza que iniciará sus labores al terminar la actividad.